Король Чарльз позбавив свого брата титулу принца

Букінгемський палац у четвер оголосив про початок формальної процедури повного позбавлення сина покійної королеви Єлизавети II Ендрю усіх звань та привілеїв, включно з титулом принца.

Як пише BBC, король Чарльз ІІІ вирішив піти на цей крок проти власного брата на тлі звинувачень Ендрю у зв'язках з Джеффрі Епштейном. Принц неодноразово заперечував свою провину у вчиненні злочинів сексуального характеру, проте його репутації було завдано удару, який кидав тінь на всю королівську родину.

Колишній принц тепер буде відомий лише як Ендрю Маунтбеттен Віндзор. Йому доведеться залишити маєток Роял-Лодж поблизу Віндзорського замку і переселитися до приватного житла. Доньки Беатріс та Євгенія своїх титулів принцес при цьому не втрачають.

Так само Ендрю не змінює свою позицію у переліку спадкоємців престолу - він залишається восьмим, одразу після принца Вільяма та його трьох дітей і принца Гаррі та його двох нащадків.

Позбавлення титулу принца, який є "правом крові", в історії британської монархії настільки рідкісне, що останній раз це ставалося понад сто років тому. За інформацією ЗМІ, Ендрю не опирався рішенню Чарльза і погодився з ним.