Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСвіт

Напередодні виборів у Угорщині проорбанівська медіагрупа придбала провідний таблоїд Угорщини

Головний опозиціонер Угорщини Петер Мадяр розкритикував цю угоду.

Напередодні виборів у Угорщині проорбанівська медіагрупа придбала провідний таблоїд Угорщини
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс
Фото: EPA/UPG

Медіагрупа Indamedia, співвласником якої є угорський проурядовий бізнесмен Міклош Васілі, придбала портфель активів компанії Ringier Hungary. До нього водить найпопулярніший таблоїд Угорщини Blikk. Фінансові деталі угоди не розкриваються

Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що угода відбулася лише за кілька місяців до виборів у квітні, на яких прем'єр-міністр Віктор Орбан зіткнеться з серйозним викликом з боку нової правоцентристської опозиційної партії “Тіса”.

“З придбанням Ringier Hungary група отримує високопродуктивну медіакомпанію, подібного розміру до Indamedia, з сильними ринковими позиціями та успішними брендами, яка відіграє визначальну роль в угорському медіаландшафті”, – зазначив співвласник і генеральний директор Indamedia Габор Циглер. 

Він володіє 50% Indamedia, а інша половина належить Васілі, який є головою правління та генеральним директором приватного проурядового каналу TV2.

Лідер “Тіси” Петер Мадяр розкритикував угоду, і назвав її спробою Орбана зміцнити свій контроль над угорськими ЗМІ. 

Indamedia вже володіє 18 виданнями та онлайн-платформами, включаючи великий новинний сайт Index.hu. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies