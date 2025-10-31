Напередодні виборів у Угорщині проорбанівська медіагрупа придбала провідний таблоїд Угорщини

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуває на зустрічі Європейського політичного співтовариства у Бленгеймський палац у Вудс

Медіагрупа Indamedia, співвласником якої є угорський проурядовий бізнесмен Міклош Васілі, придбала портфель активів компанії Ringier Hungary. До нього водить найпопулярніший таблоїд Угорщини Blikk. Фінансові деталі угоди не розкриваються

Про це повідомляє Digi24.

Зазначається, що угода відбулася лише за кілька місяців до виборів у квітні, на яких прем'єр-міністр Віктор Орбан зіткнеться з серйозним викликом з боку нової правоцентристської опозиційної партії “Тіса”.

“З придбанням Ringier Hungary група отримує високопродуктивну медіакомпанію, подібного розміру до Indamedia, з сильними ринковими позиціями та успішними брендами, яка відіграє визначальну роль в угорському медіаландшафті”, – зазначив співвласник і генеральний директор Indamedia Габор Циглер.

Він володіє 50% Indamedia, а інша половина належить Васілі, який є головою правління та генеральним директором приватного проурядового каналу TV2.

Лідер “Тіси” Петер Мадяр розкритикував угоду, і назвав її спробою Орбана зміцнити свій контроль над угорськими ЗМІ.

Indamedia вже володіє 18 виданнями та онлайн-платформами, включаючи великий новинний сайт Index.hu.