Латвія закупить в Іспанії протитанкові міни на сім мільйонів євро

В Іспанії під час візиту міністра оборони країни Андріса Спрудса до компанії "Rheinmetall Expal Munitions" підписали контракт на закупівлю протитанкових мін "С-5". Загальна сума контракту складає близько 7 мільйонів євро.

Як пише Delfі, про це повідомляє пресслужба Міноборони Латвії.

Протитанкові міни "С-5" споряджаються великим зарядом вибухової речовини, який ефективно впливає на рух бронетранспорту і служить важливим елементом, що затримує противника.

Андріс Спрудс наголосив, що угода та подальша співпраця з оборонною промисловістю Іспанії значно зміцнять обороноздатність Латвії та нададуть країні додаткові гарантії безпеки, а протитанкові міни "помітно посилять здатність Латвії обмежити мобільність противника на полі бою".

У січні цього року міноборони Латвії уклало контракт з іспанською компанією "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" на постачання 42 бойових машин піхоти "Ascod" "Hunter".

У червні міноборони уклало контракт із "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" на закупівлю додаткових 42 бойових машин піхоти. У результаті в Латвію буде поставлено 84 автомобілі. Участь латвійської оборонної промисловості у виконанні замовлення передбачається щонайменше 30%.

Крім того, на авіабазі Національних збройних сил у Лієлварді було розгорнуто батарею класу "земля-повітря" "Nasams", поставлену Іспанією.

Іспанія є одним із 13 членів багатонаціональної бригади НАТО в Латвії.

Багатонаціональна бригада очолюється Канадою та об'єднує військовослужбовців з Албанії, Чехії, Італії, Ісландії, Канади, Чорногорії, Польщі, Словаччини, Словенії, Іспанії та Північної Македонії.