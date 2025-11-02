У Британії чоловік напав з ножем на пасажирів потяга, дев'ятеро людей у важкому стані

Затримано двох осіб, які ймовірно причетні до інциденту.

У Британі на станції Гантінгдон у графстві Кембриджшир чоловік напав з ножем на пасажирів потяга. Десятеро людей постраждали, 9 з них у важкому стані.

Про це пише Sky News.

Інцидент стався у суботу близько 21:40 — приблизно через десять хвилин після відправлення потяга зі станції Пітерборо. Свідки розповіли, що після початку нападу пасажири одразу натиснули кнопку тривоги.

За попередніми даними, чоловік із великим ножем влаштував криваву різанину у швидкісному поїзді. Правоохоронці застосували електрошокер, щоб знешкодити нападника.

Як повідомили у Британській транспортній поліції, затримано двох осіб, які можуть бути причетні до інциденту.

На місце події оперативно прибули озброєні поліцейські, парамедики, екіпажі швидкої авіадопомоги та транспортна поліція.

Мотив нападу з’ясовується, розслідування триває.