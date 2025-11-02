В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
У Британії чоловік напав з ножем на пасажирів потяга, дев'ятеро людей у важкому стані

Затримано двох осіб, які ймовірно причетні до інциденту.

У Британії чоловік напав з ножем на пасажирів потяга, дев'ятеро людей у важкому стані
Фото: EPA/UPG

У Британі на станції Гантінгдон у графстві Кембриджшир чоловік напав з ножем на пасажирів потяга. Десятеро людей постраждали, 9 з них у важкому стані.

Про це пише Sky News.

Інцидент стався у суботу близько 21:40 — приблизно через десять хвилин після відправлення потяга зі станції Пітерборо. Свідки розповіли, що після початку нападу пасажири одразу натиснули кнопку тривоги.

За попередніми даними, чоловік із великим ножем влаштував криваву різанину у швидкісному поїзді. Правоохоронці застосували електрошокер, щоб знешкодити нападника.

Як повідомили у Британській транспортній поліції, затримано двох осіб, які можуть бути причетні до інциденту.

На місце події оперативно прибули озброєні поліцейські, парамедики, екіпажі швидкої авіадопомоги та транспортна поліція.

Мотив нападу з’ясовується, розслідування триває.
