Трамп заявив, що поки не розглядає передачу Україні "Томагавків"

Він сказав, що не хоче ескалації війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не розглядає можливість передачі Україні крилатих ракет великої дальності "Томагавк" для застосування проти Росії.

Його цитує Reuters.

Зазначається, що Трамп скептично ставиться до плану, за яким США могли б продати "Томагавки" країнам НАТО, які потім передали б їх Україні, зазначивши, що не хоче ескалації війни.

"Ні, не зовсім", – сказав Трамп журналістам, відповідаючи на запитання, чи розглядає він угоду про продаж ракет. Однак він додав, що може передумати.

Трамп і генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорювали ідею передачі "Томагавків" під час зустрічі в Білому домі 22 жовтня. Рютте у п’ятницю зазначив, що питання перебуває на розгляді, але рішення залежить від США.

Ракети Tomahawk мають дальність до 2 500 км, що дозволяє завдавати ударів глибоко на території Росії, включно з Москвою.

Президент України Володимир Зеленський просив про передачу цих ракет, але Кремль попередив, що будь-яке постачання "Томагавків" Україні "матиме наслідки".