ЗМІ: Італія готує 12-й пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Рим завершує підготовку нового, вже дванадцятого пакета військової допомоги для України.

Про це пише Суспільне з посиланням на La Repubblica.

«Що стосується України, наша позиція не змінюється. Ми продовжуємо допомагати Києву всім, чим можемо. Ймовірно, так, ми підготуємо новий пакет, який я незабаром представлю в тому ж форматі, що й інші пакети», — сказав Крозетто.

Міністр підкреслив, що Італія вже надіслала все, чим могла, не послаблюючи власну оборону. За його словами, зміст допомоги залишається секретним.

Крозетто також зазначив, що постачання систем Patriot здійснює Німеччина, оскільки саме вона має їх у достатній кількості.