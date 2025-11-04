Єврокомісія вважає Україну готовою відкрити три переговорні кластери для вступу до ЄС

Для відкриття кластерів треба згода всіх країн-членів ЄС, але Угорщина поки готовності не демонструє.

Єврокомісія вважає Україну готовою відкрити три переговорні кластери: 1, 2 і 6. Про це 4 листопада повідомив президент Володимир Зеленський.

Він вважає, що така оцінка в межах пакета розширення ЄС є найкращим результатом оцінювання на сьогодні і доказам того, що навіть під час захисту від повномасштабної агресії Росії Україна продовжує реформи та змінюється відповідно до європейських стандартів. Україна очікує на дії ЄС для подолання штучних перешкод.

“Я вдячний кожному українцю, хто щоденно працює заради нашої незалежності, нашої держави, усім, хто підтримує ці зусилля, і, безумовно, всім нашим хоробрим воїнам, які б’ються заради України, за своїх побратимів і за саму можливість безпечної, об’єднаної та вільної Європи, у якій Україна є невід’ємною частиною”, – прокоментував він.

Голова уряду Юлія Свириденко зазначила, що держава стала на крок ближче до членства в ЄС.

“Україна отримала найвищі оцінки у Звіті в межах Пакета розширення 2025 року, який сьогодні оприлюднила Єврокомісія. Ми раді, що звіт підтверджує: Україна демонструє послідовний прогрес на шляху до членства в ЄС. Це наш найкращий результат за три роки на шляху до вступу. І найголовніше – жодного разу ми не отримали негативної оцінки «відкат назад»”, – зазначила вона.

У звіті висловили занепокоєння стосовно окремих елементів, зокрема – забезпечення антикорупційної бази. ЄК сумнівається в спроможності і надалі гарантувати незалежність антикорупційної системи, пише Deutsche Welle. Прогрес у розділі боротьби з корупцією оцінили як "обмежений".

Як відомо, в липні влада спробувала підпорядкувати НАБУ і САП генпрокурору, що викликало застереження у ЄС.

Переговорні кластери

Кластер – це тематична частина правової бази Євросоюзу, яку країна-кандидатка має впровадити у власне законодавство. Кожен кластер представляє певну сферу політики ЄС: довкілля, енергетику, сільське господарство, внутрішній ринок, зовнішні відносини, пояснювали в Мін'юсті.

Відповідно до методології переговорів про вступ до ЄС, переговорний процес із країною-кандидатом розподілений на 6 кластерів, які охоплюють 33 переговорні розділи.

Кластери для України:

Основи процесу вступу до ЄС (Fundamentals).

Внутрішній ринок (Internal Market).

Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток (Competitiveness & Inclusive Growth).

Зелений порядок денний та стале з’єднання (Green Agenda & Sustainable Connectivity).

Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості (Resources, Agriculture & Cohesion).

Зовнішні відносини (External Relations).

Для відкриття переговорного кластеру треба згода всіх 27 країн-членів ЄС. Угорщина поки що виступає проти членства України в Євросоюзі. Голова Євроради Антоніу Кошта пропонував змінити підхід і дозволити відкривати кластер без погодження всіх членів, але поки що це не підтримали.