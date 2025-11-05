Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Король Чарльз ІІІ висвятив Девіда Бекгема у лицарі

За внесок у спорт та благодійність.

Король Чарльз ІІІ висвятив Девіда Бекгема у лицарі
Фото: CNN

На церемонії у Віндзорському замку король Великої Британії Чарльз ІІІ висвятив у лицарі колишнього футболіста, а нині спортивного функціонера та філантропа Девіда Бекгема.

Як пише СNN, 50-річний Бекгем став на коліно перед монархом у костюмі, дизайн якого розробила його дружина Вікторія, також присутня під час події. Разом з футбольною зіркою лицарство прийняли також письменник, лауреат Нобелівської премії Кадзуо Ісігуро і акторка, зірка мюзиклів Елейн Пейдж. 

Бекгем описав момент посвяти у лицарі як "найбільшу гордість у своєму житті" та "нагороду, яка перевершує все здобуте раніше".

Ексфутболіст вже понад 10 років є послом доброї волі ЮНІСЕФ. Він має власний фонд "7", названий на честь його ігрового номера у складі "Манчестер Юнайтед". Також Бекгем виступає послом благодійної фундації короля Чарльза ІІІ.  
