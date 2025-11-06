ЄС планує посилити візові правила для росіян

Таким чином росіяни, як правило, матимуть право лише на одноразові візи.

ЄС готується ще більше посилити візові правила для громадян Росії.

Про це повідомляє Politico з посиланням на трьох європейськи чиновників.

Таким чином ЄС планує фактично припинити видачу росіянам багаторазових шенгенських дозволів у більшості випадків.

Втім, можливі деякі винятки з гуманітарних причин або для осіб, які також мають громадянство ЄС.

Очікується, що нові, суворіші правила будуть офіційно прийняті та впроваджені цього тижня. Вони є частиною пакету заходів, спрямованих на зменшення кількості росіян, які в'їжджають до ЄС.

Єврокомісія також має намір представити наступного місяця свою нову загальноблокову візову стратегію, яка викладатиме спільні рекомендації, зокрема заохочення країн-членів до кращого використання своєї візової політики проти ворожих країн та впровадження суворіших критеріїв для росіян та інших громадян.

Раніше Брюссель вже ускладнив і здорожчив отримання віз для росіян, призупинивши дію угоди про спрощення візового режиму з Москвою наприкінці 2022 року. А деякі країни-члени, зокрема країни Балтії, повністю заборонили або суворо обмежили росіянам в'їзд на свою територію.

У 2024 році понад 500 тис. росіян отримали шенгенські візи, що є помітним збільшенням порівняно з 2023 роком - Угорщина, Франція, Іспанія та Італія продовжують видавати багато віз росіянам. Втім, у 2019 році громадянам РФ було видано понад 4 млн віз.