У Південній Кореї обвалилася споруда на електростанції, під завалами є люди

У четвер, 6 листопада, у місті Ульсан на південному сході Південної Кореї обвалилася башта котельні на території теплової електростанції, унаслідок чого під завалами опинилися семеро працівників.

Як пише Yonhap, наразі триває пошуково-рятувальна операція, повідомили влада та служби порятунку.

Інцидент стався на філії Korea East-West Power, державної енергетичної компанії.

Спочатку повідомляли про дев’ятьох заблокованих працівників, однак двох урятували одразу після інциденту, їхній стан не становить загрози для життя.

Згодом рятувальники виявили ще двох і намагаються витягти їх з-під уламків, тоді як пошук п’ятьох інших продовжується. Двоє робітників, яких намагаються визволити, імовірно перебувають між землею та уламками, їхній стан поки невідомий.

Зруйнована башта мала висоту близько 60 метрів і, за попередніми даними, розбиралася за допомогою вибухівки. Усі заблоковані є працівниками підрядної компанії.

Президент країни Лі Чже Мен наказав повністю мобілізувати техніку та персонал для порятунку постраждалих і ліквідації наслідків аварії.

Міністерство праці заявило, що проведе ретельне розслідування, щоб визначити, чи були порушення законів про охорону праці та безпеку, і створить штаб реагування на надзвичайні ситуації спільно з іншими державними структурами.

Теплова електростанція була побудована у 1981 році й перебувала у процесі демонтажу після виведення з експлуатації у 2022-му. Вона складалася з трьох енергоблоків і забезпечувала до 15% потреб Південної Кореї в електроенергії на початку 1980-х.

Проєкт демонтажу компанія Korea East-West Power передала HJ Shipbuilding & Construction у січні цього року за контрактом на приблизно 39,7 млн доларів США. Його завершення було заплановане на березень 2026 року.