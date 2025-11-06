США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ГоловнаСвіт

У Південній Кореї обвалилася споруда на електростанції, під завалами є люди

Усі заблоковані працівники компанії, що займалася демонтажем. 

У Південній Кореї обвалилася споруда на електростанції, під завалами є люди
У Південній Кореї обвалилася частина електростанції
Фото: Yonhap

У четвер, 6 листопада, у місті Ульсан на південному сході Південної Кореї обвалилася башта котельні на території теплової електростанції, унаслідок чого під завалами опинилися семеро працівників. 

Як пише Yonhap, наразі триває пошуково-рятувальна операція, повідомили влада та служби порятунку.

Інцидент стався на філії Korea East-West Power, державної енергетичної компанії.

Спочатку повідомляли про дев’ятьох заблокованих працівників, однак двох урятували одразу після інциденту,  їхній стан не становить загрози для життя.

Згодом рятувальники виявили ще двох і намагаються витягти їх з-під уламків, тоді як пошук п’ятьох інших продовжується. Двоє робітників, яких намагаються визволити, імовірно перебувають між землею та уламками, їхній стан поки невідомий.

Зруйнована башта мала висоту близько 60 метрів і, за попередніми даними, розбиралася за допомогою вибухівки. Усі заблоковані є працівниками підрядної компанії.

Президент країни Лі Чже Мен наказав повністю мобілізувати техніку та персонал для порятунку постраждалих і ліквідації наслідків аварії.

Міністерство праці заявило, що проведе ретельне розслідування, щоб визначити, чи були порушення законів про охорону праці та безпеку, і створить штаб реагування на надзвичайні ситуації спільно з іншими державними структурами.

Теплова електростанція була побудована у 1981 році й перебувала у процесі демонтажу після виведення з експлуатації у 2022-му. Вона складалася з трьох енергоблоків і забезпечувала до 15% потреб Південної Кореї в електроенергії на початку 1980-х.

Проєкт демонтажу компанія Korea East-West Power передала HJ Shipbuilding & Construction у січні цього року за контрактом на приблизно 39,7 млн доларів США. Його завершення було заплановане на березень 2026 року.
Теми:
