Швейцарська компанія Gunvor відкликала пропозицію щодо купівлі активів "Лукойлу"

Швейцарська торговельна компанія Gunvor оголосила, що відкликає свою пропозицію щодо купівлі міжнародних активів російської нафтової компанії "Лукойл" після того, як США заявили, що ніколи не схвалять цю угоду.

Про це пише Politico.

У соцмережі Х міністерство фінансів США написало про те, що президент Штатів Дональд Трамп "чітко заявив, що війна має припинитися негайно".

"Доки Путін продовжуватиме безглузді вбивства, кремлівська маріонетка Gunvor ніколи не отримає ліцензії на діяльність та отримання прибутку", – зазначено у повідомленні.

President Trump has been clear that the war must end immediately. As long as Putin continues the senseless killings, the Kremlin’s puppet, Gunvor, will never get a license to operate and profit. — Treasury Department (@USTreasury) November 6, 2025

Представник Gunvor Сет П'єтрас у коментарі виданню назвав заяву Вашингтона "фундаментально неправильною та хибною" і додав, що компанія відкликає свою пропозицію щодо активів "Лукойлу".

Різка реакція США пролунала після того, як минулого тижня "Лукойл" повідомив про прийняття пропозиції Gunvor щодо придбання активів на тлі запроваджених Трампом санкцій проти російської енергетичної компанії. "Лукойл" заявив, що Міністерство фінансів США має схвалити угоду, перш ніж його буде офіційно внесено до чорного списку 21 листопада.

У Європі активи "Лукойлу" включають два нафтопереробні заводи в Болгарії та Румунії, 45% акцій голландського паливного підприємства та приблизно 2000 автозаправних станцій.

Gunvor була заснована у 2000 році шведським мільярдером Торбйорном Торнквістом та російським бізнесменом Геннадієм Тимченком – одним із найближчих соратників Путіна – і свого часу була найбільшим експортером російської нафти у світі. У 2014 році, за кілька днів до запровадження американських санкцій через анексію Криму, Тимченко продав свою частку у 43,6% компанії.

"Gunvor завжди була відкритою та прозорою щодо своєї власності та бізнесу, і протягом понад десяти років активно дистанціювалася від торгівлі з Росією, продаючи свої російські активи, і публічно засуджувала війну в Україні", – сказав П’єтрас.

Що відбувається

Наприкінці жовтня США запровадили санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній - “Роснефть” та “Лукойл”. Запровадження Сполученими Штатами санкцій призвело до різкого падіння їхньої ринкової вартості.

Через декілька днів друга найбільша в Росії нафтова компанія і шоста за величиною приватна нафтова компанія в світі “Лукойл” оголосила, що збирається продати свої активи за кордоном через нещодавно введені Сполученими Штатами санкції.