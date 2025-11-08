Республіканці відкинули пропозицію демократів зупинити шатдаун

Умовою була гарантія на рік виплат щодо програми медичного страхування.

Очільник демократів у Сенаті США Чак Шумер запропонував Республіканській партії розблокувати роботу уряду в обмін на внесення до бюджетних законопроєктів норми про гарантоване на рік покриття витрат на медичне страхування.

Як пише The Guardian, опозиція була готова за такого сценарію дати голоси, яких упродовж понад місяць не вистачає для того, щоб зупинити найдовший шатдаун в історії країни.

Шумер зазначив, що вже після відновлення роботи урядових відомств потрібно створити двопартійний комітет, який до наступного періоду фінансування розробить модель, що сприятиме збереженню доступної медицини для американців.

Проте республіканці у жорсткій формі відкинули компромісний варіант від опонентів. Голова більшості Джон Тун наполягає на тому, що будь-які норми щодо охорони здоров'я мають обговорюватися і фіксуватися у законопроєктах лише після того, як завершиться шатдаун.