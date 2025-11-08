Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії

Обмеження можуть торкнутися і Білорусі. 

ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії
Фото: rada.gov.ua

У Євросоюзі почали працювати над новим, вже 20 пакетом санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України. 

Про це пише Delfi.

Зазначається, це питання обговорили міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас та європейський комісар з фінансових послуг та Ощадно-інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке.

Вайтекунас підкреслив, що Євросоюзу слід посилити заходи проти Білорусі, "привівши їх у відповідність до чинних проти Росії і запровадивши додаткові обмеження". За словами Альбукерке, процес підготовки нових заходів щодо Мінська поки що перебуває на ранній стадії.

"Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, що сприяють обходу санкцій", – уточнила єврокомісарка. 

  • Останній, 19 пакет санкцій Євросоюз затвердив 23 жовтня. До нього увійшли заборона на імпорт зрідженого природного газу з 2027 року, обмеження щодо 117 суден, що належать до так званого тіньового флоту, а також обмеження на пересування російських дипломатів територією країн ЄС.
  • На початку листопада Україна синхронізувала цей пакет санкцій ЄС проти Росії.
