ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії

У Євросоюзі почали працювати над новим, вже 20 пакетом санкцій проти Росії через її агресивну війну проти України.

Про це пише Delfi.

Зазначається, це питання обговорили міністр фінансів Литви Кріступас Вайтекунас та європейський комісар з фінансових послуг та Ощадно-інвестиційного союзу Марія Луїс Альбукерке.

Вайтекунас підкреслив, що Євросоюзу слід посилити заходи проти Білорусі, "привівши їх у відповідність до чинних проти Росії і запровадивши додаткові обмеження". За словами Альбукерке, процес підготовки нових заходів щодо Мінська поки що перебуває на ранній стадії.

"Ми працюємо з третіми країнами, оскільки серед них є такі, що сприяють обходу санкцій", – уточнила єврокомісарка.