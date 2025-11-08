FT: США тиснуть на Ізраїль, щоб забезпечити вихід бойовиків ХАМАСу, заблокованих у тунелях Гази

США та інші міжнародні посередники тиснуть на Ізраїль, аби забезпечити вихід близько 150 бойовиків ХАМАСу, заблокованих у тунелях на підконтрольній Ізраїлем території Гази.

За даними Financial Times, бойовики перебувають у тунелях у південній частині анклаву, за так званою "жовтою лінією", до якої ізраїльські війська відступили після укладення угоди про припинення вогню минулого місяця.

Посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що обговорював це питання з міністром стратегічних справ Ізраїлю Роном Дермером і главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

За його словами, домовленість щодо бойовиків може стати "випробуванням" для подальших кроків із роззброєння ХАМАСу.

За інформацією джерел, Ізраїль був близький до укладення угоди на початку листопада, однак опір з боку правих членів коаліції прем’єра Беньяміна Нетаньягу, зокрема міністра фінансів Бецалеля Смотрича, заблокував процес. Ті наполягають, що звільнення бойовиків суперечить головній меті війни — ліквідації ХАМАСу.

Водночас міністр оборони Ісраель Кац 7 листопада наказав ізраїльській армії знищити всі тунелі, що залишилися у Смузі Гази.

У межах угоди про припинення вогню ХАМАС звільнив останніх 20 живих заручників в обмін на 2 000 палестинських в’язнів, а також погодився на повернення тіл 28 загиблих заручників. Наразі Ізраїлю передано 22 з них.