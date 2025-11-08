Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
FT: США тиснуть на Ізраїль, щоб забезпечити вихід бойовиків ХАМАСу, заблокованих у тунелях Гази

В Ізраїлі наголошують, що звільнення бойовиків суперечить головній меті війни — ліквідації ХАМАСу.

FT: США тиснуть на Ізраїль, щоб забезпечити вихід бойовиків ХАМАСу, заблокованих у тунелях Гази
Фото: Times of Israel

США та інші міжнародні посередники тиснуть на Ізраїль, аби забезпечити вихід близько 150 бойовиків ХАМАСу, заблокованих у тунелях на підконтрольній Ізраїлем території Гази

За даними Financial Times, бойовики перебувають у тунелях у південній частині анклаву, за так званою "жовтою лінією", до якої ізраїльські війська відступили після укладення угоди про припинення вогню минулого місяця.

Посланець президента США Дональда Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф повідомив, що обговорював це питання з міністром стратегічних справ Ізраїлю Роном Дермером і главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом. 

За його словами, домовленість щодо бойовиків може стати "випробуванням" для подальших кроків із роззброєння ХАМАСу.

За інформацією джерел, Ізраїль був близький до укладення угоди на початку листопада, однак опір з боку правих членів коаліції прем’єра Беньяміна Нетаньягу, зокрема міністра фінансів Бецалеля Смотрича, заблокував процес. Ті наполягають, що звільнення бойовиків суперечить головній меті війни — ліквідації ХАМАСу.

Водночас міністр оборони Ісраель Кац 7 листопада наказав ізраїльській армії знищити всі тунелі, що залишилися у Смузі Гази.

У межах угоди про припинення вогню ХАМАС звільнив останніх 20 живих заручників в обмін на 2 000 палестинських в’язнів, а також погодився на повернення тіл 28 загиблих заручників. Наразі Ізраїлю передано 22 з них.

  • 25 жовтня Трамп дав терористам ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників
  • Інакше, за словами президента США, інші країни, залучені до встановлення миру в регіоні, вживуть заходів.
  • 28 жовтня прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Смузі Гази, а пізніше заявив про відновлення перемир'я.
