Трамп дав терористам ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників

Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
ГоловнаСвіт

Трамп дав терористам ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників

Інакше, за словами Трампа, інші країни, залучені до встановлення миру в регіоні, вживуть заходів. Втім президент США не зазначив, про які саме заходи йдеться.

Трамп дав терористам ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп дав терористам палестинського угруповання ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників.

Про це він написав у TruthSocial. 

“У нас на Близькому Сході дуже міцний мир, і я вважаю, що він має хороші шанси бути вічним. ХАМАС повинен буде швидко почати повертати тіла загиблих заручників, включаючи двох американців, інакше інші країни, залучені до цього великого миру, вживуть заходів. До деяких тіл важко дістатися, але інші вони можуть повернути зараз, але з якоїсь причини цього не роблять. Можливо, це пов'язано з їхнім роззброєнням, але коли я сказав: «До обох сторін ставитимуться справедливо», це стосується лише того випадку, якщо вони виконають свої зобов'язання. Подивимося, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно стежу за цим”, – написав Трамп.

Нагадаємо, минулими вихідними Ізраїль здійснив авіаудари на півдні Смуги Гази, звинувативши ХАМАС у порушенні умов перемир'я. 

На початку місяця Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про першу фазу мирного плану. Усі заручники мають бути звільнені, а війська ЦАХАЛ відведені.
Теми: , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies