Трамп дав терористам ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників

Інакше, за словами Трампа, інші країни, залучені до встановлення миру в регіоні, вживуть заходів. Втім президент США не зазначив, про які саме заходи йдеться.

Президент США Дональд Трамп дав терористам палестинського угруповання ХАМАС 48 годин на те, щоб вони пришвидшили повернення тіл загиблих заручників.

Про це він написав у TruthSocial.

“У нас на Близькому Сході дуже міцний мир, і я вважаю, що він має хороші шанси бути вічним. ХАМАС повинен буде швидко почати повертати тіла загиблих заручників, включаючи двох американців, інакше інші країни, залучені до цього великого миру, вживуть заходів. До деяких тіл важко дістатися, але інші вони можуть повернути зараз, але з якоїсь причини цього не роблять. Можливо, це пов'язано з їхнім роззброєнням, але коли я сказав: «До обох сторін ставитимуться справедливо», це стосується лише того випадку, якщо вони виконають свої зобов'язання. Подивимося, що вони зроблять протягом наступних 48 годин. Я дуже уважно стежу за цим”, – написав Трамп.

Нагадаємо, минулими вихідними Ізраїль здійснив авіаудари на півдні Смуги Гази, звинувативши ХАМАС у порушенні умов перемир'я.

На початку місяця Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про першу фазу мирного плану. Усі заручники мають бути звільнені, а війська ЦАХАЛ відведені.