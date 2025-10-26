Трамп підвищує мита на Канаду на 10% через рекламну кампанію з цитатами Рейгана

На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСвіт

Трамп підвищує мита на Канаду на 10% через рекламну кампанію з цитатами Рейгана

Тим часом канадський прем’єр попросив главу уряду Онтаріо прибрати рекламу, щоб відновити переговори.

Трамп підвищує мита на Канаду на 10% через рекламну кампанію з цитатами Рейгана
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на Канаду на 10%, передає Politico

Рішення стало наслідком конфлікту довкола рекламної кампанії в Онтаріо вартістю 75 мільйонів канадських доларів, у якій використовували цитати колишнього президента США Рональда Рейгана для критики тарифної політики Трампа.

Трамп призупинив торговельні переговори з Канадою, заявивши, що реклама нібито викривила погляди Рейгана на тарифи, які є ключовим елементом його економічної стратегії. Прем’єр Онтаріо Даг Форд пообіцяв прибрати ролик до кінця вихідних, але президент розлютився, дізнавшись, що його показали під час першої гри фіналу Світової серії.

“Рональд Рейган любив мита з міркувань національної безпеки та економіки, але Канада сказала, що він їх не любив!” — написав Трамп у своїй соцмережі. — “Їхня реклама мала бути знята негайно, але вони дозволили їй вийти в ефір під час Світової серії, знаючи, що це шахрайство.”

За словами директора Національної економічної ради Кевіна Гассета, рекламна кампанія — не єдина причина напруження у відносинах із Канадою.

“Переговори з канадцями не були дуже дружніми. Вони йшли не найкращим чином, і президент цим дуже розчарований,” — сказав Гассет у коментарі Fox News.

Прем’єр Канади Марк Карні, який прагне налагодити тепліші відносини з Білим домом, намагається знизити градус напруги. За його ініціативою прем’єр Онтаріо погодився прибрати рекламу, щоб відновити переговори.

Міністр торгівлі Канади Домінік Леблан заявив, що Оттава готова продовжити конструктивний діалог.

“Ми залишаємося зосередженими на досягненні результатів, які принесуть користь працівникам і сім’ям по обидва боки кордону. Найкраще цього досягти шляхом прямого діалогу з адміністрацією США,” — йдеться у його заяві.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies