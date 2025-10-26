Трамп підвищує мита на Канаду на 10% через рекламну кампанію з цитатами Рейгана

Президент США Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на Канаду на 10%, передає Politico.

Рішення стало наслідком конфлікту довкола рекламної кампанії в Онтаріо вартістю 75 мільйонів канадських доларів, у якій використовували цитати колишнього президента США Рональда Рейгана для критики тарифної політики Трампа.

Трамп призупинив торговельні переговори з Канадою, заявивши, що реклама нібито викривила погляди Рейгана на тарифи, які є ключовим елементом його економічної стратегії. Прем’єр Онтаріо Даг Форд пообіцяв прибрати ролик до кінця вихідних, але президент розлютився, дізнавшись, що його показали під час першої гри фіналу Світової серії.

“Рональд Рейган любив мита з міркувань національної безпеки та економіки, але Канада сказала, що він їх не любив!” — написав Трамп у своїй соцмережі. — “Їхня реклама мала бути знята негайно, але вони дозволили їй вийти в ефір під час Світової серії, знаючи, що це шахрайство.”

За словами директора Національної економічної ради Кевіна Гассета, рекламна кампанія — не єдина причина напруження у відносинах із Канадою.

“Переговори з канадцями не були дуже дружніми. Вони йшли не найкращим чином, і президент цим дуже розчарований,” — сказав Гассет у коментарі Fox News.

Прем’єр Канади Марк Карні, який прагне налагодити тепліші відносини з Білим домом, намагається знизити градус напруги. За його ініціативою прем’єр Онтаріо погодився прибрати рекламу, щоб відновити переговори.

Міністр торгівлі Канади Домінік Леблан заявив, що Оттава готова продовжити конструктивний діалог.

“Ми залишаємося зосередженими на досягненні результатів, які принесуть користь працівникам і сім’ям по обидва боки кордону. Найкраще цього досягти шляхом прямого діалогу з адміністрацією США,” — йдеться у його заяві.