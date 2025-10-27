Єврокомісар: ЄС не бачить впливу на постачання нафти після санкцій США проти РФ

У Європейській комісії не бачать впливу на постачання нафти до країн ЄС після запровадження США санкцій проти російської нафти.
Про це повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, пише Суспільне.
ЄС вимагає від усіх держав-членів мати 90-денні запаси нафти. Країни-члени ЄС повинні вирішити проблеми з диверсифікацією постачання нафти.
"Ми закликаємо всі наші держави-члени, як і всіх інших зацікавлених, почати узгоджувати свої дії з нашими цілями Repower EU щодо диверсифікації джерел. Ми підтримуємо їх у цьому", — сказала Анна-Кайса Ітконен.
У Єврокомісії запевнили, що тримають зв'язок з країнами-членами ЄС та готові підтримати їх у разі проблем із постачанням.
- Віктор Орбан заявив, що планує зустрітися із президентом Дональдом Трампом, щоб спробувати захистити Угорщину від впливу санкцій США на російську нафту.