Єврокомісар: ЄС не бачить впливу на постачання нафти після санкцій США проти РФ

У Європейській комісії не бачать впливу на постачання нафти до країн ЄС після запровадження США санкцій проти російської нафти.

Про це повідомила речниця Європейської комісії Анна-Кайса Ітконен, пише Суспільне.

ЄС вимагає від усіх держав-членів мати 90-денні запаси нафти. Країни-члени ЄС повинні вирішити проблеми з диверсифікацією постачання нафти.

"Ми закликаємо всі наші держави-члени, як і всіх інших зацікавлених, почати узгоджувати свої дії з нашими цілями Repower EU щодо диверсифікації джерел. Ми підтримуємо їх у цьому", — сказала Анна-Кайса Ітконен.

У Єврокомісії запевнили, що тримають зв'язок з країнами-членами ЄС та готові підтримати їх у разі проблем із постачанням.