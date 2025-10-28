В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Reuters: США дали письмові гарантії про звільнення німецького бізнесу “Роснафти” від санкцій

Міністр економіки Катерина Райхе заявила, що Сполучені Штати минулої ночі видали “Лист упевненості”.

Reuters: США дали письмові гарантії про звільнення німецького бізнесу “Роснафти” від санкцій
Фото: Роснафта

Уряд США надав письмові гарантії того, що німецький бізнес російської компанії “Роснафта” буде звільнений від нових енергетичних санкцій, оскільки активи більше не перебувають під контролем Росії.

Про це Reuters повідомила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе.

Райхе заявила, що Сполучені Штати минулої ночі видали “Лист упевненості”, в якому визнають, що операції “Роснафти” в Німеччині були повністю відокремлені від російської материнської компанії.

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції, які забороняють західним банкам і клієнтам співпрацювати з певними російськими фірмами, зокрема "Роснефтю" і "Лукойлом".

Берлін стверджував, що нафтопереробні заводи, що перебувають під опікою німецької держави з 2022 року, “відокремлені” від материнської групи, і є важливими для забезпечення потреб країни у паливі.

Серед активів є нафтопереробний завод PCK у місті Шведт, один з найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% потужностей з переробки палива в країні.

  • Вчора Bloomberg написав, що США пропонують Німеччині шестимісячний термін, щоб врегулювати питання власності німецьких активів російської компанії "Роснафта", які перебувають під тимчасовим управлінням.
  • Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Німеччини передав активи "Роснафти" під державне управління, продовжуючи цей режим кілька разів. Раніше Берлін намагався домовитися з Москвою про продаж німецьких дочірніх компаній, однак переговори з потенційним покупцем – Катаром – зірвалися через розбіжності щодо ціни.
  • "Роснафта" у ФРН володіє частками у трьох німецьких нафтопереробних заводах, які забезпечують близько 12% загальної потужності переробки країни, зокрема, у PCK Raffinerie GmbH у Шведті поблизу Берліна, а також має частку у транскордонному трубопроводі Transalpine.
