Reuters: США дали письмові гарантії про звільнення німецького бізнесу “Роснафти” від санкцій

Уряд США надав письмові гарантії того, що німецький бізнес російської компанії “Роснафта” буде звільнений від нових енергетичних санкцій, оскільки активи більше не перебувають під контролем Росії.

Про це Reuters повідомила міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе.

Райхе заявила, що Сполучені Штати минулої ночі видали “Лист упевненості”, в якому визнають, що операції “Роснафти” в Німеччині були повністю відокремлені від російської материнської компанії.

Німеччина звернулася до Вашингтона за роз'ясненнями після того, як адміністрація президента Дональда Трампа запровадила санкції, які забороняють західним банкам і клієнтам співпрацювати з певними російськими фірмами, зокрема "Роснефтю" і "Лукойлом".

Берлін стверджував, що нафтопереробні заводи, що перебувають під опікою німецької держави з 2022 року, “відокремлені” від материнської групи, і є важливими для забезпечення потреб країни у паливі.

Серед активів є нафтопереробний завод PCK у місті Шведт, один з найбільших у Німеччині, на який припадає понад 12% потужностей з переробки палива в країні.