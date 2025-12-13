США зняли санкції з бразильського судді, який оголосив вирок Болсонару

Про скасування обмежень попросив президент Лула да Сілва під час переговорів з Дональдом Трампом.

Міністерство фінансів Сполучених Штатів прибрало із санкційного "списку Магніцького" суддю Верховного суду Бразилії Алешандре де Мораеша, який був головою у справі щодо державного перевороту проти експрезидента Жаїра Болсонару.

Як пише The Guardian, служитель Феміди більше не вважається особою, що здійснила значне порушення прав людини. Обмеження також були скасовані проти його дружини.

Мораеш очолював колегію суддів, яка засудила колишнього президента Бразилії до 27 років ув'язнення. У Вашингтоні цю справу назвали "полюванням на відьом" і покарали країну підвищенням митних тарифів, а також персональними санкціями проти причетних посадовців.

Про скасування санкційного режиму президента США Дональда Трампа особисто просив його бразильський колега Лула да Сілва під час переговорів між двома лідерами.