Бразильські законодавці проголосували за скорочення терміну ув'язнення експрезидента Жаїра Болсонару.
Про це повідомляє Reuters.
Нижня палата Бразилії схвалила законопроект, який може скоротити термін ув'язнення Болсонару з 27 років до трохи більше двох. Він зменшує терміни покарання для осіб, засуджених за їхню участь у заворушеннях у січні 2023 року.
Законопроєкт був схвалений 291 голосом “за” та 148 “проти”.
Тепер законопроєкт має бути схвалений комітетом Сенату, потім проголосований у Сенаті, перш ніж він буде переданий президенту Лулі на підпис.
Один з міністрів уряду, який побажав залишитися анонімним, сказав, що буде важко перешкодити прийняттю законопроєкту Сенатом. Втім, очікується, що Лула накладе на нього вето.
- Колишній правий лідер був засуджений у вересні до 27 років і трьох місяців ув’язнення за змову з метою здійснення перевороту, щоб залишитися при владі після поразки на виборах 2022 року Лули да Сілви.
- Болсонару був визначений як лідер і головний "бенефіцар" схеми, спрямованої на недопущення вступу Лули на посаду у 2023 році.
- Президент США Дональд Трамп, який підтримував дружні стосунки з Болсонару, коли обидва були при владі, назвав справу «полюванням на відьом». Він запровадив санкції проти судді Мораеса, який веде справу, а також 50% тариф на імпорт до США низки бразильських товарів, який цього місяця почав частково скасовувати.
- За декілька днів після оголошення вироку Болсонару опинився у лікарні. Пізніше у нього виявили рак шкіри на ранній стадії.