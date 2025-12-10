Термін ув'язнення Болсонару може скоротитись з 27 років до двох.

Бразильські законодавці проголосували за скорочення терміну ув'язнення експрезидента Жаїра Болсонару.

Про це повідомляє Reuters.

Нижня палата Бразилії схвалила законопроект, який може скоротити термін ув'язнення Болсонару з 27 років до трохи більше двох. Він зменшує терміни покарання для осіб, засуджених за їхню участь у заворушеннях у січні 2023 року.

Законопроєкт був схвалений 291 голосом “за” та 148 “проти”.

Тепер законопроєкт має бути схвалений комітетом Сенату, потім проголосований у Сенаті, перш ніж він буде переданий президенту Лулі на підпис.

Один з міністрів уряду, який побажав залишитися анонімним, сказав, що буде важко перешкодити прийняттю законопроєкту Сенатом. Втім, очікується, що Лула накладе на нього вето.