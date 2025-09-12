Болсонару проведе за ґратами 27 років - Вашингтон погрожує реакцією

За кілька годин після офіційного визнання винним у справі про підготовку державного перевороту колишній президент Бразилії Жаїр Болсонару отримав від Верховного суду вирок - 27 років та 3 місяці ув'язнення.

Як пише BBC, 70-річний ексглава держави не був особисто присутнім під час оголошення покарання, бо перебуває під домашнім арештом. Його адвокати мають намір оскаржувати рішення суддів, проте цей процес буде ускладненим: голоси за звинувачення і проти нього розподілилися 4:1, що не дозволяє вимагати скликання повної колегії із 11 суддів.

Вирок Болсонару викликав "велике здивування" у президента США Дональда Трампа, який раніше висловлював політику підтримку. Республіканець вважає, що ця справа нагадує "те, як вони намагалися вчинити зі мною - і в них нічого не вийшло".

Державний секретар США Марко Рубіо назвав рішення бразильського суду несправедливим та пригрозив "відповісти на це відверте полювання на відьом відповідним чином".