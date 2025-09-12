МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Генсек НАТО Рютте сказав, що задоволений реакцією США на вторгнення дронів РФ у Польщу

«Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів», - заявив Рютте.

Генсек НАТО Рютте сказав, що задоволений реакцією США на вторгнення дронів РФ у Польщу
Марк Рютте
Фото: EPA/UPG

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що задоволений реакцією Сполучених Штатів Америки на порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками, повідомляє «Європейська правда».

На пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Рютте зазначив, що дії США після інциденту з дронами, зокрема, президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, «є доволі однозначними».

«Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США», — наголосив генсек.

Рютте також згадав про свою розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який піднімав тему російських дронів у розмові з Трампом, і назвав її «дуже хорошою».

«Тому я повністю задоволений у цьому плані», — підсумував генсек НАТО.

  • Спершу Трамп з приводу появи російських дронів у Польщі оприлюднив незрозумілий допис у своїй соцмережі: "Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!". Згодом він заявив, що інцидент міг бути помилкою. При цьому Польща стверджує – вона має докази, що обстріл був цілеспрямованим.
  • Вітаке у соцмережі Х написав, що «Ми підтримуємо наших союзників по НАТО в умовах цих порушень повітряного простору і будемо захищати кожен дюйм території НАТО».
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies