Генсек НАТО Рютте сказав, що задоволений реакцією США на вторгнення дронів РФ у Польщу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що задоволений реакцією Сполучених Штатів Америки на порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками, повідомляє «Європейська правда».
На пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Рютте зазначив, що дії США після інциденту з дронами, зокрема, президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, «є доволі однозначними».
«Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США», — наголосив генсек.
Рютте також згадав про свою розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який піднімав тему російських дронів у розмові з Трампом, і назвав її «дуже хорошою».
«Тому я повністю задоволений у цьому плані», — підсумував генсек НАТО.
- Спершу Трамп з приводу появи російських дронів у Польщі оприлюднив незрозумілий допис у своїй соцмережі: "Що за порушення Росією повітряного простору Польщі дронами? Почалося!". Згодом він заявив, що інцидент міг бути помилкою. При цьому Польща стверджує – вона має докази, що обстріл був цілеспрямованим.
- Вітаке у соцмережі Х написав, що «Ми підтримуємо наших союзників по НАТО в умовах цих порушень повітряного простору і будемо захищати кожен дюйм території НАТО».