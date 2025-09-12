Генсек НАТО Рютте сказав, що задоволений реакцією США на вторгнення дронів РФ у Польщу

«Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів», - заявив Рютте.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що задоволений реакцією Сполучених Штатів Америки на порушення польського повітряного простору російськими безпілотниками, повідомляє «Європейська правда».

На пресконференції в штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі Рютте зазначив, що дії США після інциденту з дронами, зокрема, президента Дональда Трампа і посла при НАТО Метью Вітакера, «є доволі однозначними».

«Абсолютно очевидно, що ми всі щодо цього маємо спільну позицію. Відданість НАТО з боку США є непохитною в усіх сенсах, в цьому нема сумнівів. Я був украй задоволений реакцією США», — наголосив генсек.

Рютте також згадав про свою розмову з президентом Польщі Каролем Навроцьким, який піднімав тему російських дронів у розмові з Трампом, і назвав її «дуже хорошою».

«Тому я повністю задоволений у цьому плані», — підсумував генсек НАТО.