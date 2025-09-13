Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
У Раді Європи фіналізували проєкт конвенції, що стане основою для механізму компенсацій Україні

Ідеться про конвенцію про міжнародну комісію з розгляду позовів.

У Раді Європи фіналізували проєкт конвенції, що стане основою для механізму компенсацій Україні
Генсек Ради Європи Ален Берсе
Фото: EPA/UPG

Рада Європи фіналізувала проєкт конвенції про Міжнародну комісію з розгляду позовів щодо України.

Про це повідомив генсек РЄ Ален Берсе на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Ми фіналізували проєкт Конвенції Ради Європи про Міжнародну комісію з розгляду позовів щодо України. Він закладає основу для міжнародного механізму компенсацій», - зазначив Берсе.

Генсек РЄ назвав це важливим кроком «для забезпечення відповідальності — і для миру, заснованого на праві, а не на силі».

  • У червні Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію щодо юридичних та правозахисних аспектів російської агресії проти України, фактично тим часом підтримала спецтрибунал. ПАРЄ закликала забезпечити роботу Реєстру збитків і створити компенсаційний механізм для України.
