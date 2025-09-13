У Раді Європи фіналізували проєкт конвенції, що стане основою для механізму компенсацій Україні

Ідеться про конвенцію про міжнародну комісію з розгляду позовів.

Рада Європи фіналізувала проєкт конвенції про Міжнародну комісію з розгляду позовів щодо України.

Про це повідомив генсек РЄ Ален Берсе на своїй сторінці у соцмережі Х.

«Ми фіналізували проєкт Конвенції Ради Європи про Міжнародну комісію з розгляду позовів щодо України. Він закладає основу для міжнародного механізму компенсацій», - зазначив Берсе.

Генсек РЄ назвав це важливим кроком «для забезпечення відповідальності — і для миру, заснованого на праві, а не на силі».