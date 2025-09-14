Шмигаль зустрівся із керівництвом ситуаційного центру "Україна" Міноборони Німеччини

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із керівництвом ситуаційного центру "Україна" у Києві — бригадним генералом Йоахімом Кашке та його попередником генерал-майором Крістіаном Фройдінгом.
Про це глава оборонного відомства розповів у соцмережах.
Шмигаль подякував Німеччині за безпекову допомогу Україні та відзначив підтримку Німеччини у питанні постачання систем Patriot та особисту залученість генерала у цьому процесі.
"Вдячний Німеччині за анонсовані 9 млрд євро допомоги, які будуть надаватися щорічно. А також за внесок у розмірі 300 млн євро на розвиток виробництва далекобійних ударних дронів", — ідеться у повідомленні.
Сторони продовжили обговорення домовленостей, досягнутих під час "Рамштайну" з Міністром оборони Борисом Пісторіусом. Говорили про створення спільних виробництв із німецькими компаніями і запуск проєктів у межах Build with Ukraine.
"Зупинилися також на змінах, які впроваджуються у Збройних Силах України. Наближаємо українське військо до стандартів НАТО у тісній взаємодії з союзниками. Надзвичайно цінуємо готовність Німеччини миттєво реагувати на будь-які виклики. Продовжуємо поглиблювати нашу оборонну співпрацю", — додає Шмигаль.
- Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо розв’язана Росією війна продовжиться, щоб утримувати фронт та мінімізувати кількість втрачених життів захисників.