Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСвіт

Шмигаль зустрівся із керівництвом ситуаційного центру "Україна" Міноборони Німеччини

Обговорили створення спільних виробництв із німецькими компаніями.

Шмигаль зустрівся із керівництвом ситуаційного центру "Україна" Міноборони Німеччини
Фото: Денис Шмигаль

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із керівництвом ситуаційного центру "Україна" у Києві — бригадним генералом Йоахімом Кашке та його попередником генерал-майором Крістіаном Фройдінгом.

Про це глава оборонного відомства розповів у соцмережах.

Шмигаль подякував Німеччині за безпекову допомогу Україні та відзначив підтримку Німеччини у питанні постачання систем Patriot та особисту залученість генерала у цьому процесі.

"Вдячний Німеччині за анонсовані 9 млрд євро допомоги, які будуть надаватися щорічно. А також за внесок у розмірі 300 млн євро на розвиток виробництва далекобійних ударних дронів", — ідеться у повідомленні. 

Сторони продовжили обговорення домовленостей, досягнутих під час "Рамштайну" з Міністром оборони Борисом Пісторіусом. Говорили про створення спільних виробництв із німецькими компаніями і запуск проєктів у межах Build with Ukraine.

"Зупинилися також на змінах, які впроваджуються у Збройних Силах України. Наближаємо українське військо до стандартів НАТО у тісній взаємодії з союзниками. Надзвичайно цінуємо готовність Німеччини миттєво реагувати на будь-які виклики. Продовжуємо поглиблювати нашу оборонну співпрацю", — додає Шмигаль.

  • Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо розв’язана Росією війна продовжиться, щоб утримувати фронт та мінімізувати кількість втрачених життів захисників.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies