Шмигаль зустрівся із керівництвом ситуаційного центру "Україна" Міноборони Німеччини

Міністр оборони України Денис Шмигаль зустрівся із керівництвом ситуаційного центру "Україна" у Києві — бригадним генералом Йоахімом Кашке та його попередником генерал-майором Крістіаном Фройдінгом.

Про це глава оборонного відомства розповів у соцмережах.

Шмигаль подякував Німеччині за безпекову допомогу Україні та відзначив підтримку Німеччини у питанні постачання систем Patriot та особисту залученість генерала у цьому процесі.

"Вдячний Німеччині за анонсовані 9 млрд євро допомоги, які будуть надаватися щорічно. А також за внесок у розмірі 300 млн євро на розвиток виробництва далекобійних ударних дронів", — ідеться у повідомленні.

Сторони продовжили обговорення домовленостей, досягнутих під час "Рамштайну" з Міністром оборони Борисом Пісторіусом. Говорили про створення спільних виробництв із німецькими компаніями і запуск проєктів у межах Build with Ukraine.

"Зупинилися також на змінах, які впроваджуються у Збройних Силах України. Наближаємо українське військо до стандартів НАТО у тісній взаємодії з союзниками. Надзвичайно цінуємо готовність Німеччини миттєво реагувати на будь-які виклики. Продовжуємо поглиблювати нашу оборонну співпрацю", — додає Шмигаль.