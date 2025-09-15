Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Американці несподівано відвідали спільні військові навчання Білорусі і РФ

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав їм, що вони можуть подивитися на “все, що вас цікавить”.

Американці несподівано відвідали спільні військові навчання Білорусі і РФ
Спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025"
Фото: EPA/UPG

Американські військові здійснили несподіваний візит до Білорусі для спостереження за військовими навчаннями з Росією, пише Reuters.

Видання зазначає, що у понеділок американські військові офіцери спостерігали за спільними військовими навчаннями між Росією та Білоруссю.

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав їм, що вони можуть подивитися на “все, що вас цікавить”.

Росія та Білорусь розпочали навчання “Захід-2025” на полігонах в обох країнах у п'ятницю на тлі загострення напруженості з НАТО, ‒ через два дні після того, як Польща збила російські безпілотники, що перетнули її повітряний простір.

Присутність американців на полігоні в Білорусі у міністерстві оборони РБ назвали "несподіванкою".

“Хто б міг подумати, як розпочнеться ранок чергового дня навчань “Захід-2025”, ‒ йдеться в заяві, в якій зазначається їхня присутність серед представників 23 країн, зокрема двох інших держав-членів НАТО ‒ Туреччини та Угорщини.

Міністерство опублікувало відео, на якому видно, як два офіцери США у формі дякують Хреніну за запрошення та тиснуть йому руку.

“Ми покажемо все, що вас цікавить. Все, що ви хочете. Ви можете піти туди і подивитися, поговорити з людьми”, ‒ сказав міністр американцям, які відмовилися спілкуватися з журналістами.

Присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном та Білоруссю, близьким російським союзником, який дозволив Москві використати її територію для відправки десятків тисяч військових до України в лютому 2022 року.

  • Джон Коул, представник Трампа, минулого тижня перебував у Мінську для переговорів з білоруським лідером Олександром Лукашенком, який погодився звільнити з в'язниць 52 ув'язнених, зокрема журналістів та політичних опонентів.
  • Натомість США послабили санкції проти білоруської національної авіакомпанії “Белавіа”, дозволивши їй обслуговувати та купувати компоненти для свого флоту, який включає літаки Boeing. Трамп хоче найближчим часом знову відкрити посольство США в Білорусі, нормалізувати зв'язки та відновити економічні та торговельні відносини, сказав Коул.
  • Трамп, який намагається домогтися припинення війни в Україні, налагоджує тісніші зв'язки з Лукашенком, який регулярно проводить переговори з Путіним. Минулого тижня американський президент надіслав Лукашенку дружнього листа з власноручним підписом через Коула.
