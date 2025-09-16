Навроцький закликав НАТО посилитися, аби “бути готовим до війни”

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав військовий блок НАТО посилити свої зусилля, аби “бути готовим до війни”.
Як пише “Європейська правда”, про це Навроцький заявив у інтерв’ю Bild.
Навроцький, зокрема, відвідав із візитом Німеччину після того, як повітряний простір його країни порушили російські безпілотники.
“Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб бути готовими до війни. Бо це єдиний спосіб забезпечити мир”, – акцентував він.
Щодо масованого вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, Навроцький заявив, що не має сумнівів, “що це була атака, спрямована безпосередньо з Москви”. Він припустив, що більше “таких атак на територію НАТО” не буде. “НАТО буде ще краще підготовленим”, – сказав він.
- Вчора польська Служба державної охорони помітила у Варшаві безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у центрі столиці. Дрон нейтралізували і також відомо, що затримали двох осіб, нібито громадян Білорусі.
- Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.