Навроцький закликав НАТО посилитися, аби “бути готовим до війни”

Президент Польщі припустив водночас, що більше “таких атак (як заліт дронів РФ у Польщі) на територію НАТО не буде".

Навроцький закликав НАТО посилитися, аби “бути готовим до війни”
Президент Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Президент Польщі Кароль Навроцький закликав військовий блок НАТО посилити свої зусилля, аби “бути готовим до війни”. 

Як пише “Європейська правда”, про це Навроцький заявив у інтерв’ю Bild.

Навроцький, зокрема, відвідав із візитом Німеччину після того, як повітряний простір його країни порушили російські безпілотники.

“Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб бути готовими до війни. Бо це єдиний спосіб забезпечити мир”, – акцентував він.

Щодо масованого вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі, Навроцький заявив, що не має сумнівів, “що це була атака, спрямована безпосередньо з Москви”. Він припустив, що більше “таких атак на територію НАТО” не буде. “НАТО буде ще краще підготовленим”, – сказав він.

  • Вчора польська Служба державної охорони помітила у Варшаві безпілотник, який літав над урядовими будівлями та президентською резиденцією у центрі столиці. Дрон нейтралізували і також відомо, що затримали двох осіб, нібито громадян Білорусі.
  • Уночі 10 вересня під час чергового масованого нападу проти України понад 10 російських дронів перетнули повітряний кордон Польщі. Це траплялося і раніше, але цього разу країна уперше вирішила їх збивати. Дрони були бойовими, не “приманками”. Один будинок зазнав пошкоджень.
