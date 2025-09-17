«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Голова Європарламенту Роберта Мецола їде до Києва

Попередній візит до української столиці вона здійснила в травні 2024-го. 

Роберта Мецола
Фото: Роберта Мецола в X

Голова Європарламенту Роберта Мецола нині перебуватиме з візитом у Києві. Про це вона повідомила в X.

Програма візиту поки невідома. Мецола опублікувала фото поруч із потягом Укрзалізниці. 

"Наступна зупинка – Київ", – написала вона. 

Попередній візит до Києва Мецола провела навесні 2024-го, в День Європи. Тоді вона виступала в Верховній Раді. Відвідувала Київ вона і до того, зокрема 1 квітня 2022 – щойно після звільнення столичного регіону від окупантів. 

Роберта Мецола

Роберта Мецола вперше була обрана президенткою Європарламенту в січні 2022 року. Вона стала наймолодшою очільницею ЄП. В 2024 її переобрали на другий термін. 

Мецола зосереджується на підтримці України. 

До Європарламенту її обрали в 2013 році – вона стала першою парламентаркою від Мальти. Мецола є професійною юристкою і спеціалізується на європейському праві. 
