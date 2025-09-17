Голова Європарламенту Роберта Мецола їде до Києва

Попередній візит до української столиці вона здійснила в травні 2024-го.

Голова Європарламенту Роберта Мецола нині перебуватиме з візитом у Києві. Про це вона повідомила в X.

Програма візиту поки невідома. Мецола опублікувала фото поруч із потягом Укрзалізниці.

"Наступна зупинка – Київ", – написала вона.

Попередній візит до Києва Мецола провела навесні 2024-го, в День Європи. Тоді вона виступала в Верховній Раді. Відвідувала Київ вона і до того, зокрема 1 квітня 2022 – щойно після звільнення столичного регіону від окупантів.

Роберта Мецола

Роберта Мецола вперше була обрана президенткою Європарламенту в січні 2022 року. Вона стала наймолодшою очільницею ЄП. В 2024 її переобрали на другий термін.

Мецола зосереджується на підтримці України.

До Європарламенту її обрали в 2013 році – вона стала першою парламентаркою від Мальти. Мецола є професійною юристкою і спеціалізується на європейському праві.