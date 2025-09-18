У Франції на сьогодні заплановано масштабний протест: очікують на 800 000 учасників

Сьогодні, 18 вересня, у Франції очікують на один з наймасштабніших протестів за кілька років, оскільки профспілки хочуть натиснути на нового прем'єр-міністра Себастіяна Лекорню із закликом переглянути урізання бюджету. За даними The Guardian, поліція очікує на участь 800 000 протестувальників, які вийдуть на марші по всій країні.

Протести вплинуть на роботу шкіл, залізниці та авіатранспорту. За дотриманням порядку слідкуватимуть 80 000 поліцейських.

Себастіян Лекорню – вже третій голова уряду, призначений цього року. Двом попередникам, Франсуа Баро та Мішелю Барньє, оголосили вотуми недовіри через розбіжності в поглядах на бюджетування.

Рейтинги Лекорню на посаді прем'єр-міністра доволі низькі. Раніше він був міністром збройних сил.

Лекорню обіцяв відмовитися від скорочення бюджету на 44 млрд євро і програми жорсткої економії, покликаної зменшити державний борг. Також він відмовився від скасування двох державних свят, на чому наполягав його попередник. Однак профспілки занепокоєні тим, що новий прем'єр збереже заморожування видатків на соцвиплати. Вони дорікають владі, що вона більше орієнтується на бізнес, а не на працівників і громадян.

У Лекорню є лише кілька тижнів, щоб розробити текст бюджету та сформувати ще один уряд меншості. Він повинен уникнути відхилення бюджету опозиційними партіями, які можуть винести вотум недовіри та усунути його з посади. Відколи Макрон оголосив раптові дострокові вибори минулого червня, французький парламент розділився між лівими, ультраправими та центристами, не маючи абсолютної більшості. Це неодноразово заводило у глухий кут в бюджетних питаннях.