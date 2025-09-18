У Франції на сьогодні заплановано масштабний протест: очікують на 800 000 учасників

Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
ГоловнаСвіт

У Франції на сьогодні заплановано масштабний протест: очікують на 800 000 учасників

Люди вимагають переглянути урізання бюджету, зокрема в частині соціальних виплат. 

У Франції на сьогодні заплановано масштабний протест: очікують на 800 000 учасників
Себастьян Лекорню
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 18 вересня, у Франції очікують на один з наймасштабніших протестів за кілька років, оскільки профспілки хочуть натиснути на нового прем'єр-міністра Себастіяна Лекорню із закликом переглянути урізання бюджету. За даними The Guardian, поліція очікує на участь 800 000 протестувальників, які вийдуть на марші по всій країні. 

Протести вплинуть на роботу шкіл, залізниці та авіатранспорту. За дотриманням порядку слідкуватимуть 80 000 поліцейських. 

Себастіян Лекорню – вже третій голова уряду, призначений цього року. Двом попередникам, Франсуа Баро та Мішелю Барньє, оголосили вотуми недовіри через розбіжності в поглядах на бюджетування. 

Рейтинги Лекорню на посаді прем'єр-міністра доволі низькі. Раніше він був міністром збройних сил. 

Лекорню обіцяв відмовитися від скорочення бюджету на 44 млрд євро і програми жорсткої економії, покликаної зменшити державний борг. Також він відмовився від скасування двох державних свят, на чому наполягав його попередник. Однак профспілки занепокоєні тим, що новий прем'єр збереже заморожування видатків на соцвиплати. Вони дорікають владі, що вона більше орієнтується на бізнес, а не на працівників і громадян. 

У Лекорню є лише кілька тижнів, щоб розробити текст бюджету та сформувати ще один уряд меншості. Він повинен уникнути відхилення бюджету опозиційними партіями, які можуть винести вотум недовіри та усунути його з посади. Відколи Макрон оголосив раптові дострокові вибори минулого червня, французький парламент розділився між лівими, ультраправими та центристами, не маючи абсолютної більшості. Це неодноразово заводило у глухий кут в бюджетних питаннях. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies