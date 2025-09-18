Литва завершила демонтаж ліній електропередачі, що з'єднували її з Росією

Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid оголосив про повний демонтаж ділянок транскордонних ліній електропередач, що з'єднували країну з Калінінградською областю Росії.
Про це повідомляє Delfi.
“Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимось від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність“, - заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.
Демонтаж ліній розпочався 8-9 лютого цього року, одразу після синхронізації країн Балтії з континентальними електромережами Європи.
Усього було демонтовано шість повітряних ліній електропередачі з Калінінградською областю РФ – три лінії напругою 330 кВ та три напругою 110 кВ.
Аналогічні роботи ведуться на кордоні з Білоруссю, де буде відключено та демонтовано 12 міжсистемних ліній, із них п'ять — напругою 330 кВ та сім – 110 кВ.
До середини 2027 року планується повністю демонтувати смички з Калінінградом та Білоруссю.
- 9 лютого Естонія, Латвія і Литва приєдналися до європейської континентальної електромережі. Всі електричні з'єднання з Росією і Білоруссю були назавжди відключені.