Литва завершила демонтаж ліній електропередачі, що з'єднували її з Росією

Литовський оператор передачі електроенергії Litgrid оголосив про повний демонтаж ділянок транскордонних ліній електропередач, що з'єднували країну з Калінінградською областю Росії.

Про це повідомляє Delfi.

“Після завершення всіх демонтажних робіт ми повністю звільнимось від непотрібної інфраструктури, тим самим ще більше зміцнивши нашу енергетичну незалежність“, - заявив генеральний директор Litgrid Рокас Масюліс.

Демонтаж ліній розпочався 8-9 лютого цього року, одразу після синхронізації країн Балтії з континентальними електромережами Європи.

Усього було демонтовано шість повітряних ліній електропередачі з Калінінградською областю РФ – три лінії напругою 330 кВ та три напругою 110 кВ.

Аналогічні роботи ведуться на кордоні з Білоруссю, де буде відключено та демонтовано 12 міжсистемних ліній, із них п'ять — напругою 330 кВ та сім – 110 кВ.

До середини 2027 року планується повністю демонтувати смички з Калінінградом та Білоруссю.