Через нові санкції ЄС проти Росії під удар потраплять нафтопереробні заводи і трейдери третіх країн

Брюссель розширює обмеження на компанії в Китаї та Індії.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії зачепить значну частину світової нафтопереробної галузі. ЄС має намір посилити тиск на фінансові потоки Кремля, обмеживши доступ до доходів від торгівлі нафтою, пише Bloomberg.

Санкції охоплять близько десятка китайських і кілька індійських структур.

«Тепер ми переслідуємо тих, хто підживлює війну Росії, купуючи нафту в обхід санкцій. Ми атакуємо нафтопереробні заводи, трейдерів і нафтохімічні компанії в третіх країнах, зокрема в Китаї», – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Раніше Брюссель утримувався від кроків, які могли б підірвати відносини з азійськими країнами, що активно закуповують російську нафту. Водночас уже з’явилися перші прецеденти: під санкції ЄС раніше потрапила індійська компанія Nayara Energy, що володіє НПЗ.

Санкції також поширюються на російські енергетичні компанії «Роснафта» і «Газпром нафта», для яких вводять повну заборону на транзакції. Крім того, під обмеження потраплять ще 118 танкерів «тіньового флоту», загальна кількість яких перевищить 560.

Окремим пунктом пропонується перенести термін заборони імпорту російського скрапленого газу – з кінця 2028-го на січень 2027 року.

Ціни на нафту станом на п’ятницю залишалися стабільними. Аналітики зазначають, що попередні санкції проти російської нафти мали обмежений вплив на обсяги постачання.