Звіт: КНДР надала РФ військової підтримки на $9,8 млрд, а отримала $1,2 млрд

У звіті йдеться, що економіка ізольованої держави, як і раніше, перебуває у вкрай важкому стані в умовах цього «нерівного партнерства».

Звіт: КНДР надала РФ військової підтримки на $9,8 млрд, а отримала $1,2 млрд
Путін і Кім Чен Ин під час державного прийому на честь Путіна в Будинку прийомів у Пхеньяні, Північна Корея, 19 червня 2024 рік.
Фото: EPA/UPG

Північна Корея надала Росії військової підтримки на суму близько 10 мільярдів доларів США, але натомість отримала відносно невелику компенсацію.

Як пише Yonhap про це йдеться у звіті Офісу Фонду Фрідріха Науманна за Свободу в Кореї.

Згідно із документом, ці дані свідчать про ознаки «нерівного партнерства» між Північною Кореєю та Росією, хоча їхня військова співпраця посилилася.

Зазначається, що із 2023 року КНДР надала зброї, боєприпасів і військових на суму до 9,8 мільярда доларів. Це становить понад третину від орієнтовного річного обсягу економіки країни.

Водночас прямі компенсації з боку Росії оцінюються максимум у 1,2 мільярда доларів, і вони складаються здебільшого з продовольчої та паливної допомоги, а також "невеликої кількості систем ППО, глушників GPS і, можливо, винищувачів".

У звіті наголошується, що немає жодних доказів того, що Росія відіграла пряму роль у технологічній модернізації КНДР. При цьому економіка ізольованої держави, як і раніше, "перебуває у вкрай важкому стані в умовах цього нерівного партнерства".

Оцінка обсягу військової допомоги між Росією та КНДР приблизно вдвічі менша, ніж дані Корейського інституту оборонних досліджень (KIDA), який раніше припускав, що допомога може сягати 20 мільярдів доларів.

Втім, у звіті підкреслюють, що швидке розширення двосторонніх відносин між Пхеньяном і Москвою свідчить про значно вищу ймовірність збереження співпраці навіть після завершення війни в Україні.

Для Північної Кореї Росія є як життєво важливим джерелом сучасних військових технологій, необхідних для модернізації її збройних сил, так і стратегічним противажним чинником зростаючій залежності від Китаю. 

Дослідники вважають, що тісні зв’язки з Москвою також допомагають зменшити міжнародну ізоляцію та здобути легітимність і зовнішнє визнання, яке готові надати лише кілька інших країн.

  • За даними розвідки, Кім Чен Ин планує відправити тисячі своїх громадян для роботи на оборонних підприємствах Росії та в будівництві. Перша тисяча працівників для будівельних робіт вже заїхала на територію Курської області.
