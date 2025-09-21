Стубб: гарантії безпеки вимагають готовності від Європи воювати з Росією

Гарантії безпеки зобов'яжуть європеські країни воювати з РФ у разі повторного вторгнення Росії в Україну в майбутньому.

Президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю для Guardian, заявив, що гарантії безпеки для України, які обговорюються "коаліцією охочих", змусять європейські країни воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому.

Президент Фінляндії зазначив, що будь-які гарантії безпеки марні, якщо не підкріплені реальною силою.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним", – сказав Стубб.

Він наголосив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією і підкреслив, що Росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

"Росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень незалежної національної держави… Тому для мене не питання, чи погодиться Росія чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне", – сказав він.

Гарантії безпеки