Світ

Стубб: гарантії безпеки вимагають готовності від Європи воювати з Росією

Гарантії безпеки зобов'яжуть європеські країни воювати з РФ у разі повторного вторгнення Росії в Україну в майбутньому.

Стубб: гарантії безпеки вимагають готовності від Європи воювати з Росією
Александр Стубб
Фото: wsj.com

Президент Фінляндії Александер Стубб в інтерв'ю для Guardian, заявив, що гарантії безпеки для України, які обговорюються "коаліцією охочих", змусять європейські країни воювати з Росією, якщо Москва знову розпочне військові дії проти України в майбутньому.

Президент Фінляндії зазначив, що будь-які гарантії безпеки марні, якщо не підкріплені реальною силою.

"Гарантії безпеки, по суті, є стримуючим фактором. Цей стримуючий фактор має бути правдоподібним, а для того, щоб він був правдоподібним, він має бути сильним", – сказав Стубб.

Він наголосив, що гарантії набудуть чинності лише після майбутньої угоди між Україною та Росією і підкреслив, що Росія не матиме права вето щодо їхнього формату.

"Росія абсолютно не має права голосу щодо суверенних рішень незалежної національної держави… Тому для мене не питання, чи погодиться Росія чи ні. Звичайно, вони не погодяться, але це не головне", – сказав він.

Гарантії безпеки

  • Україна казала, що головна гарантія безпеки для неї – це сильна її власна армія. Це включає забезпечення всією необхідною зброєю та зарплатнею особового складу в кількості не меншій, ніж є зараз. 
  • Друга гарантія безпеки – це так звані boots on the ground – стримувальний іноземний контингент. Поки невідомо, яка кількість держав готова надіслати свої війська для такої місії, та президент казав, що серед них є досить неочікувані.
  • Наступна гарантія – це можливість застосування нових, реально дієвих санкцій. 
  • Також важливий формат NATO like – альтернативу Альянсу, в який Україну поки брати не хочуть. Окремо Україна прагне вступити до ЄС і вважає, що це може бути складовою гарантування.
  • Над військовими гарантіями безпеки спільно з колегами працює головком Олександр Сирський.
﻿
