Через російський терор на Запоріжжі постраждали троє людей

Упродовж доби російські окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області. Через обстріли РФ троє людей отримали поранення.
Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти завдали 1 ракетний удар по Новоіванівському; здійснили 5 авіаційних ударів по Новоданилівці, Ольгівському та Білогірʼю.
331 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Малокатеринівку, Софіївку, Гуляйполе, Ольгівське, Приморське, Плавні, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новоандріївку.
7 обстрілів з РСЗВ завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Новоданилівки та Ольгівського.
179 артилерійських ударів нанесено по території Плавнів, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новоандріївки та Ольгівського.
Надійшло 6 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів та господарчих будівель.
- Учора росіяни атакували fpv-дроном Малокатеринівку Запорізького району. Унаслідок атаки постраждав літній чоловік.
- Унаслідок російських обстрілів 20 вересня у Приморському Запорізької області поранень зазнала 87-річна жінка.