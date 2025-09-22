Армія ворога за добу втратила 960 солдатів та 3 гелікоптери

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 російських солдатів, ворожий танк, 47 артилерійських систем, РСЗВ, 3 гелікоптери та 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

