Армія ворога за добу втратила 960 солдатів та 3 гелікоптери

Російські війська втратили близько 1 102 507 осіб.

Армія ворога за добу втратила 960 солдатів та 3 гелікоптери
Втрати армії окупантів
Фото: скрин відео

Упродовж доби Сили оборони ліквідували 960 російських солдатів, ворожий танк, 47 артилерійських систем, РСЗВ, 3 гелікоптери та 118 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 102 570 (+960) осіб
  • танків – 11194 (+1) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23282 (+1) од
  • артилерійських систем – 32999 (+47) од
  • РСЗВ – 1493 (+1) од
  • засоби ППО – 1218 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 344 (+3)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62001 (+403)
  • крилаті ракети – 3747 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 62363 (+118)
  • спеціальна техніка – 3969 (+0).

Фото: Генштаб
Дані уточнюються.
