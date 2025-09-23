Російська армія атакувала Запоріжжя (оновлено)

Російська окупаційна армія в ніч на 23 вересня атакувала Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Пожежа у приватній забудові - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя”, - написав Федоров.

Він закликав перебувати в безпечних місцях, оскільки тривога триває.

Пізніше Федоров додав, що зафіксовано щонайменше п'ять ударів росіян по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, інформація про постраждалих наразі не надходила.