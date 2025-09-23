Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Російська армія атакувала Запоріжжя (оновлено)

Внаслідок атаки виникла пожежа.

Російська окупаційна армія в ніч на 23 вересня атакувала Запоріжжя.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

“Пожежа у приватній забудові - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя”, - написав Федоров.

Він закликав перебувати в безпечних місцях, оскільки тривога триває.

Пізніше Федоров додав, що зафіксовано щонайменше п'ять ударів росіян по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, інформація про постраждалих наразі не надходила.

  • 22 вересня на світанку російські війська атакували Запоріжжя. Відомо про трьох загиблих та двох поранених людей.
