Російська армія атакувала Запоріжжя (оновлено)

Російська окупаційна армія в ніч на 23 вересня атакувала Запоріжжя.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
“Пожежа у приватній забудові - такі наслідки ворожої атаки на Запоріжжя”, - написав Федоров.
Він закликав перебувати в безпечних місцях, оскільки тривога триває.
Пізніше Федоров додав, що зафіксовано щонайменше п'ять ударів росіян по Запоріжжю. Внаслідок обстрілів виникли пожежі, інформація про постраждалих наразі не надходила.
- 22 вересня на світанку російські війська атакували Запоріжжя. Відомо про трьох загиблих та двох поранених людей.