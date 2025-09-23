Головне за вівторок, 23 вересня: атака дронів на Харків, 140 ворожих штурмів, 80 сесія Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Бойові дії на Донеччині, 140 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зустріч Зеленського з Трампом. Яким запам’ятається 1308-й день повномасштабної війни.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Нью-Йорка зустрівся з американським колегою Дональдом Трампом.

Попереднього разу вони бачилися 18 серпня, коли глава української держави відвідував Білий дім. Нинішні переговори організували на полях засідання Генасамблеї ООН.

Зеленський на початку зустрічі розповів, що від початку контрнаступу біля Добропілля взяли в полон близько 1000 окупантів. Він кілька разів подякував за підтримку США, зокрема за програму продажі зброї Європі для України PURL.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 23 вересня відбулося 140 бойових зіткнень.

Від початку доби на Покровському напрямку - майже 40 боєзіткнень. Активні бойові дії тривають також на Торецькому та Новопавлівському напрямках.

Генеральний штаб ЗСУ також повідомив, що в ніч на 23 вересня Збройні сили України уразили кілька важливих військових об'єктів російської армії.

Підрозділи ракетних військ і артилерії та Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили лінійно-виробничу диспетчерську станцію (ЛВДС) “8-Н” у районі населеного пункту Найтоповичі Брянської області РФ. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення нафтопродуктами російської армії.

Також підтверджено повторне ураження підрозділами Сил безпілотних систем лінійно-виробничої диспетчерської станції “Самара” у Самарській області РФ. Це - виробнича станція, де відбувається змішування високо- та низькосірчаної нафти із різних родовищ для формування експортного сорту нафти Urals.

Окрім того, підтверджено влучання по двох літаках на військовому аеродромі “Кача” в Криму.

Сьогодні, 23 вересня, упродовж дня російські війська атакували Дніпропетровщину понад 40 разів, вбили одну жінку, і поранили трьох, повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

У ніч на 24 вересня російська окупаційна армія атакує Харків, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Згодом він уточнив, що за попередньою інформацією, приліт стався у Холодногірському районі. "У звʼязку з ворожими ударами по Харкову у деяких районах міста є проблеми з постачанням електроенергії", - написав Терехов.

Пізніше Терехов додав, що у Харкові пролунали вже 17 вибухів.

У Нью-Йорку 23 вересня відкрили 80-ту сесії Генасамблеї ООН.

Відкриття провела президентка Генасамблеї Анналена Бербок – колишня міністерка закордонних справ Німеччини. Тема сесії – "Краще разом: 80 років і більше заради миру, розвитку і прав людини".

Вітальне слово проголосив генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Росія систематично застосовує тортури до українських мирних жителів у більш ніж 100 центрах утримання на своїй території та в окупованій Україні від початку повномасштабного вторгнення.

Про це йдеться у новій доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, представленій у Женеві, передає Reuters. У документі докладно описали випадки імітацій страт, застосування електрошоку і утримання людей у стресових позах за дії, які не є злочинами, зокрема, критику війни проти України. Частина таких катувань виявилася смертельною.

«Це широко поширені й систематичні тортури. Вони були задокументовані в усіх окупованих регіонах України, а також у десятках регіонів Російської Федерації», — заявила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Деніел Белл.

Доповідь ґрунтується на інтерв’ю з 215 колишніми в’язнями. За словами Белл, ООН не отримала доступу до 114 місць утримання на окупованих територіях та у 28 регіонах РФ. Лише верифікованих випадків триваючих затримань — щонайменше 400, але реальна цифра значно більша. Белл також повідомила про 36 підтверджених смертей від тортур, жахливих умов або відсутності медичної допомоги. За її словами, у частині випадків до катувань були причетні медики, які брали участь у знущаннях чи ігнорували прохання про допомогу.

