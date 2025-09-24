Defense Express: РФ обстрілює Херсон касетними боєприпасами з КНДР

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСуспільствоВійна

Defense Express: РФ обстрілює Херсон касетними боєприпасами з КНДР

Також РФ отримала від КНДР касетні 107-мм реактивні снаряди для системи Type-75.

Defense Express: РФ обстрілює Херсон касетними боєприпасами з КНДР
Фото: поліція Херсонщини

Російські війська використовують для обстрілів Херсона касетні боєприпаси виробництва Північної Кореї, які запускають з реактивних систем залпового вогню. 

Про це пише Defense Express.

Правоохоронці повідомили, що залишки снарядів були знайдені у прибережних районах міста. На офіційних світлинах маркування боєприпасів було зацензурене, однак Telegram-канал "СПЖ Водограй" опублікував фото із чітким позначенням, яке підтверджує їхнє північнокорейське походження.

За попередніми даними, окупанти можуть запускати ці снаряди з 240-мм РСЗВ M-1991 або з північнокорейської копії радянського "Града" — ВМ-11. 

Крім того, РФ отримала від КНДР й касетні 107-мм реактивні снаряди для системи Type-75, які вже неодноразово фіксували на фронті.

Їх умовно позначають суббоєприпаси як JU-90. За задумом, вони мають діяти подібно до американських M42, поєднуючи кумулятивну та уламкову дію. Втім, у КНДР значно спростили та здешевили конструкцію, що суттєво знизило їхню ефективність.

Фахівці попереджають, що такі нерозірвані боєприпаси фактично перетворюються на протипіхотні міни, створюючи додаткову загрозу для цивільного населення.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies