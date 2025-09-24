Defense Express: РФ обстрілює Херсон касетними боєприпасами з КНДР

Також РФ отримала від КНДР касетні 107-мм реактивні снаряди для системи Type-75.

Російські війська використовують для обстрілів Херсона касетні боєприпаси виробництва Північної Кореї, які запускають з реактивних систем залпового вогню.

Про це пише Defense Express.

Правоохоронці повідомили, що залишки снарядів були знайдені у прибережних районах міста. На офіційних світлинах маркування боєприпасів було зацензурене, однак Telegram-канал "СПЖ Водограй" опублікував фото із чітким позначенням, яке підтверджує їхнє північнокорейське походження.

За попередніми даними, окупанти можуть запускати ці снаряди з 240-мм РСЗВ M-1991 або з північнокорейської копії радянського "Града" — ВМ-11.

Крім того, РФ отримала від КНДР й касетні 107-мм реактивні снаряди для системи Type-75, які вже неодноразово фіксували на фронті.

Їх умовно позначають суббоєприпаси як JU-90. За задумом, вони мають діяти подібно до американських M42, поєднуючи кумулятивну та уламкову дію. Втім, у КНДР значно спростили та здешевили конструкцію, що суттєво знизило їхню ефективність.

Фахівці попереджають, що такі нерозірвані боєприпаси фактично перетворюються на протипіхотні міни, створюючи додаткову загрозу для цивільного населення.