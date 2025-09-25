Міноборони: чоловіки віком 25-60 років, які не були на обліку, стануть на нього автоматично

Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована.

Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК.

Чоловіки віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, також будуть обліковані автоматично.

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487)

Детальніше про ключові новації Міноборони:

1. Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити:

Дистанційно — через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста).

Особисто — прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.

Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

2. Автоматична постановка на облік. Усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК та СП.

3. Автоматичне зняття з обліку. Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

"Автоматизація військового обліку — це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси — простими, зручними, прозорими для громадян", - зазначив керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони Артем Романюков.

Минулого року Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно.