Міноборони: чоловіки віком 25-60 років, які не були на обліку, стануть на нього автоматично

У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСуспільствоЖиття

Міноборони: чоловіки віком 25-60 років, які не були на обліку, стануть на нього автоматично

Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. 

Міноборони: чоловіки віком 25-60 років, які не були на обліку, стануть на нього автоматично
Військовослужбовець ЗСУ
Фото: Генштаб

Уряд спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. 

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони. 

Юнаки, яким виповнилося 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв+, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. 

Чоловіки віком 25-60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, також будуть обліковані автоматично. 

Процедура зняття з обліку українців, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. 

Відповідні зміни внесено до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (постанова від 30 грудня 2022 року № 1487) 

Детальніше про ключові новації Міноборони:

1. Взяття на облік призовників. Щороку з 1 січня до 31 липня громадяни України чоловічої статі, яким у поточному році виповнюється 17 років, вперше беруться на військовий облік. Це можна зробити:

  • Дистанційно — через мобільний застосунок Резерв+ (електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста).
  • Особисто — прибувши до районного чи міського ТЦК та СП з необхідними документами.

Постановка на такий облік здійснюється без обов’язку проходження чи направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК).

2. Автоматична постановка на облік. Усі чоловіки віком від 25 до 60 років, які не перебували на військовому обліку без законних підстав, будуть поставлені на такий облік автоматично. Це зменшить кількість ручних операцій та потребу відвідувати ТЦК та СП. 

3. Автоматичне зняття з обліку. Процедура зняття з військового обліку громадян, які досягли граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Крім того, керівники держорганів, органів місцевого самоврядування, підприємств та установ зобов’язані робити відповідні відмітки у списках персонального військового обліку протягом 7 днів з моменту досягнення працівником граничного віку.

"Автоматизація військового обліку — це ще один крок до створення сучасного електронного ТЦК. Завдяки цифровим інструментам ми усуваємо зайву бюрократію, зменшуємо навантаження на ТЦК та СП, робимо систему більш ефективною, а процеси — простими, зручними, прозорими для громадян", - зазначив керівник Директорату цифрової трансформації Міністерства оборони Артем Романюков. 

Минулого року Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies