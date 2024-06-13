Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно

Кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу.

Кабмін вніс низку суттєвих змін до порядку ведення військового обліку та до порядку проведення призову на військову службу. Зокрема, особи до досягнення 25-річного віку не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

Про це йдеться у постанові уряду від 7 червня 2024 та 16 травня 2024 року, пише Цензор.НЕТ із посиланням на "Судово-юридичну газету".

Зокрема, на сайті уряду 12 червня опублікувано постанову від 7 червня 2024 р. №675, якою вніс зміни до:

Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабміну №1487,

Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженого постановою Кабміну від 16 травня 2024 р. №560.

Прибрали з умов відстрочки для доглядачів-осіб, які мають одного із своїх батьків з інвалідністю II групи або одного з батьків дружини (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю II групи обов’язкову наявність висновку ЛКК – раніше його мала подати особа, що потребує догляду.

Також передбачено, що українці, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк більше 3 місяців, зможуть подати заяву про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу без необхідності особистої явки до ТЦК.

Без проходження ВЛК

Згідно з документами, "процедура надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації у зв’язку з бронюванням не передбачає направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду".

Також до досягнення 25-річного віку особи, які пройшли базову загальновійськову підготовку чи базову військову службу, не направляються на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду.

"Під час воєнного стану направлення призовників на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду здійснюється лише у разі їх прийняття на військову службу у добровільному порядку", — йдеться в постанові.

Також тепер ВЛК не передбачатиме і процедура надання відстрочки для певних посадовців.

"Крім того, Кабмін вніс зміни щодо можливості направлення ТЦК до Національної поліції звернення про адміністративне затримання та доставлення осіб, що порушують правила військового обліку і законодавство про мобілізацію, в електронному вигляді", — зазначає видання.

Хто може стати на військовий облік дистанційно

Зазначається, що взяття на військовий облік здійснюється за наявності закордонного паспорта у разі подання заяви про взяття на військовий облік через закордонну дипломатичну установу України відповідно до підпункту 10-1 пункту 1 додатка 2 та військово-облікового документа, якщо він виданий і не втрачений.

"Громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад 3 місяців, зобов’язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постановою КМУ від 16 травня 2024 р. № 563 стати на військовий облік одним з таких способів:

прибуття особисто до ТЦК;

шляхом подання заяви про взяття на військовий облік у довільній формі разом із відомостями, визначеними додатком 4 до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та копії першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон до ТЦК, яким такого громадянина України знято з військового обліку, через закордонну дипломатичну установу України", — пояснює видання.

Заява подається громадянином України закордонній дипломатичній установі України особисто разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон, який після прийняття заяви повертається громадянину України, або засобами поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами відповідному ТЦК на їх адресу електронної пошти, яка розміщена на їх офіційному веб-сайті, у 7-денний строк.

За новою редакцією, виконавчі органи місцевих рад здійснюють у 7-денний строк інформування ТЦК про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які прибули для проживання з інших адміністративно-територіальних одиниць, за задекларованим чи зареєстрованим місцем проживання. Норму про тих, хто вибув до нового місця проживання, таким чином, з цього підпункту виключили.