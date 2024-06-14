​Суд заборонив вісім "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві в 2022 році

З позовом до щодо їх заборони та примусового розпуску звернулося Міністерство юстиції.

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури суд заборонив вісім проросійських організацій, які готували держпереворот на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Служба безпеки.

Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації: Міжнародна громадська організація «Ми народ України»; Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»; «Соборне козацтво»; «Соборне козацтво» «Харківський округ»; «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»; «Соборне козацтво» «Київський округ»; «Соборне козацтво» «Львівський округ»; «Соборне козацтво» «Сумський округ».

Всі вони координувалися з росіянами та лідером забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вітором Медведчуком, який обвинувачується у державній зраді. З позовом до суду щодо їх заборони звернулося Міністерство юстиції.

Представники цих організацій планували державний переворот в Україні, який хотіли здійснити з початком повномасштабної війни з РФ. Таким чином вони сподівались допомогти ворогу якнайшвидше захопити Київ, а згодом - і -всю територію України.

"Для цього вони мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів". Під час «з’їзду» планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади». У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб", - зазначили в СБУ.

- Як повідомлялося, ще чотирьох "громадсько-політичних діячів", які створили та очолили ці організації, було засуджено ще в 2022-2023 роках. Прокурори довели в суді їх вину у підготовці повалення конституційного ладу та захоплення державної влади.

- Медведчука Україна обміняла на 215 захисників у грудні 2022 року. У Росії зареєстрував антиукраїнську "громадську організацію" і очолив її. До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори, депутати від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи.