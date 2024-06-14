Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Ексзаступника міністра МОЗ Михайла Загрійчука та ще ряд лікарів затримали через нібито незаконне вилучення органів
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Фігурант історії зі "зливами" НАБУ Голик виїхав із України з довідкою про інвалідність. Обіцяв повернутися (доповнено)
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Поки пів країни у темряві: чи продає уряд світло за кордон
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Кабмін вніс зміни до порядку ведення військового обліку: тепер без ВЛК і дистанційно
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
Наслідки ракетного удару по житловому сектору Кривого Рогу: є жертви та поранені (оновлено)
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
У Києві затримали доньку ексмера Полтави за підозрою у роботі на “виборчий штаб” партії Путіна
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
Завітневич: демобілізацію виключили з законопроєкту у зв'язку зі зміною ситуації на фронті
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
У Києві затримали вчительку-переселенку, яка виявилась колаборанткою з Харківщини
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Суд заборонив вісім "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві в 2022 році

З позовом до щодо їх заборони та примусового розпуску звернулося Міністерство юстиції. 

​Суд заборонив вісім "громадських організацій" Медведчука, які готували держпереворот у Києві в 2022 році
Віктор Медеведчук
Фото: ОПУ

За матеріалами Івано-Франківської обласної прокуратури суд заборонив вісім проросійських організацій, які готували держпереворот на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора та Служба безпеки.

Наразі за матеріалами СБУ, суд постановив заборонити та примусово розпустити такі організації: Міжнародна громадська організація «Ми народ України»; Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнське гетьманське козацтво імені Івана Богуна»; «Соборне козацтво»; «Соборне козацтво» «Харківський округ»; «Соборне козацтво» «Баришівська станиця»; «Соборне козацтво» «Київський округ»; «Соборне козацтво» «Львівський округ»; «Соборне козацтво» «Сумський округ».

Всі вони координувалися з росіянами та лідером забороненої в Україні партії ОПЗЖ Вітором Медведчуком, який обвинувачується у державній зраді. З позовом до суду щодо їх заборони звернулося Міністерство юстиції. 

Представники цих організацій планували державний переворот в Україні, який хотіли здійснити з початком повномасштабної війни з РФ. Таким чином вони сподівались допомогти ворогу якнайшвидше захопити Київ, а згодом - і -всю територію України.

"Для цього вони мали ініціювати проведення в Києві так званих "національних зборів". Під час «з’їзду» планувалося оголосити ультиматум вищому військово-політичному керівництву України щодо «відсторонення від влади». У разі відмови – зловмисники мали намір захопити ключові держустанови у Києві та інших регіонах держави. Для цього планували сформувати бойові групи, до складу яких мало увійти понад півтисячі озброєних осіб", - зазначили в СБУ.

- Як повідомлялося, ще чотирьох "громадсько-політичних діячів", які створили та очолили ці організації, було засуджено ще в 2022-2023 роках. Прокурори довели в суді їх вину у підготовці повалення конституційного ладу та захоплення державної влади. 

- Медведчука Україна обміняла на 215 захисників у грудні 2022 року. У Росії зареєстрував антиукраїнську "громадську організацію" і очолив її. До руху наразі долучаються втікачі з України: політичні коментатори, депутати від ОПЗЖ і обвинувачені у держзраді і сепаратизмі політтехнологи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies