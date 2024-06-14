Випускник, член Аспен-спільноти та член Інституту: чим відрізняються ці статуси?

У цьому матеріалі розповімо про різницю між статусами випускника, члена Спільноти та членами Інституту.

Закінчення Аспен-семінару — це можливість розпочати нову цікаву подорож. Після семінару у випускника є 3 шляхи: жити своє звичне життя, але з новим досвідом, долучитися до Аспен-спільноти, стати членом Інституту.

Як стати випускником Інституту: трансформаційний досвід та синергія лідерів

Випускник — людина, яка завершила принаймні один із семінарів Інституту. Серед них “Відповідальне лідерство”, “Бізнес та суспільство”, “Цінності та суспільство”, “Справедливість, закон та суспільство”, “Медіа та реальність: виміри відповідальності” тощо. Такі семінари тривають від 4-х до 6-ти днів, протягом яких група з 24 лідерів бере участь у модерованих діалогах на основі філософських текстів. Після отриманого досвіду у рамках “великого” семінару, людина вважається випускником Аспен Інституту Київ.

Крім того, Інститут проводить короткі одноденні заходи у рамках програмних напрямів, наприклад,“Суспільний договір для України”, “Діалог про кібербезпеку”, “Relief for Ukraine: екосистема підтримки українців”. Після завершення одноденних семінарів/діалогових сесій людина, яка брала у них участь, не вважається випускником.

Після завершення семінару випускник може долучитися до Спільноти Аспен Інституту Київ або стати членом Інституту.

Прагнення поділяти принципи ціннісно-орієнтованого лідерства: активні випускники долучаються до Аспен-спільноти

Зазвичай, до Аспен-спільноти долучаються активні випускники та випускниці Інституту, які цінують нові контакти з іншими ціннісно-орієнтованими лідерами та глибше пізнання актуальних для суспільства тем. Це лідери з різним досвідом та світоглядом. Таке різноманіття дозволяє підсилити одне одного, ширше подивитися на життя, свою діяльність, нагальні виклики.

Аспен Інститут Київ пропонує членам Спільноти окрему програму, яка, зокрема, включає: семінари клубного типу, зустрічі-бесіди з лідерами українського суспільства, діалогові сесії та ін. Заходи програми дозволяють поглибити розуміння значущих тем, розширити коло знайомств з цікавими та дієвими людьми.

Причини, коли випускники не можуть набути членство в Аспен-спільноті, регламентуються Положенням про членство в Аспен-спільноті.

Для сприяння розвитку Спільноти, кращій взаємодії її членів та їх спільнодії у 2021 році створений дорадчий орган — Рада Спільноти. Наразі членами Ради є Алім Алієв, Віталій Гацелюк, Валентина Гречка, Антон Дробович, Сергій Кошман, Ольга Маслова, Сергій Роголь, Олена Сотник та Артем Шаіпов.

Фінансова та інтелектуальна підтримка: як члени Інституту сприяють поширенню Аспен-місії

Культура підтримки стала доброю традицією в Аспен Інституті Київ. Аспен-ініціатива зʼявилась в Україні завдяки небайдужим лідерам. Так, учасники перших семінарів “Відповідальне лідерство” обʼєднали свої зусилля задля розвитку Аспен-ідеї в Україні. А вже в 2016-му році був створений Аспен Інститут Київ.

Випускники, українські компанії, які фінансово підтримують нашу діяльність, стають членами та членкинями Інституту. Їх внески допомагають залучити більше українських лідерів до діалогу. Подивитися на звичні проблеми під ширшим кутом. Краще зрозуміти власні цінності та діяти відповідальніше.

Існують різні рівні підтримки Аспен Інституту Київ: членство сприяння, членство підтримки, корпоративний партнер, інституційний партнер, стратегічний партнер. Крім суттєвої фінансової підтримки, члени Інституту допомагають реалізовувати Аспен-місію: сприяти лідерству, орієнтованому на тривкі цінності, та надавати неупереджений майданчик для обговорення нагальних викликів. Члени Аспен Інституту Київ також беруть активну участь у просвітницьких програмах та програмних напрямах Інституту.

Сприяння розвитку демократичного суспільства, підтримка лідерів, натхнення, внесок в майбутнє України — мотивація підтримувати Інститут у всіх різна.

Ми щиро вдячні кожному і кожній, хто фінансово підтримує Аспен Інститут Київ. Разом ми наближаємо реалізацію нашої великої мрії — становлення в Україні суспільства гідного життя — вільного, демократичного, сучасного.