​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх

До поліції Києва надійшло повідомлення від охоронців одного з банків про нестачу великої суми грошей. Співробітники Солом’янського управління поліції, прибувши на місце, з’ясували, що до зникнення коштів причетний 22-річний працівник банку.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Виявилось, що під час чергової процедури обліку, підозрюваний скористався моментом й заховав до свого рюкзака 4 пакунки валюти готівкою та вийшов на обідню перерву. Пізніше під час перерахунку інші співробітники банку виявили нестачу на суму близько 16 млн гривень.
Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).
Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.
Слідство триває, поліцейські встановлюють місцезнаходження викрадених коштів.
На Тернопільщині жінка заявила на сусіда за "крадіжку" грошей, які вона закопала в городі, але забула де
Раніше в Києві керівника філії державного банку запідозрили в крадіжці коштів з рахунку клієнтки.