​У Києві 22-річний працівник банку виніс з установи 400 тисяч доларів і заховав їх

До поліції Києва надійшло повідомлення від охоронців одного з банків про нестачу великої суми грошей. Співробітники Солом’янського управління поліції, прибувши на місце, з’ясували, що до зникнення коштів причетний 22-річний працівник банку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Виявилось, що під час чергової процедури обліку, підозрюваний скористався моментом й заховав до свого рюкзака 4 пакунки валюти готівкою та вийшов на обідню перерву. Пізніше під час перерахунку інші співробітники банку виявили нестачу на суму близько 16 млн гривень.

Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК (привласнення майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах).

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Слідство триває, поліцейські встановлюють місцезнаходження викрадених коштів.

Раніше в Києві керівника філії державного банку запідозрили в крадіжці коштів з рахунку клієнтки.