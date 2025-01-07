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​У Дніпрі затримали чоловіка, який обікрав магазин, а наступного дня прийшов туди за покупками

Зловмисника зафіксували камери спостереження, і його впізнав охоронець 

​У Дніпрі затримали чоловіка, який обікрав магазин, а наступного дня прийшов туди за покупками
Фото: Нацполіція

Поліцейські Дніпра затримали підозрюваного у крадіжці з торговельного центру. 

Про це повідомила пресслужба поліції міста. 

Зазначається, що чоловік обікрав приміщення магазину та втік. Його зафіксували камери з відеоспостереження. Наступного дня зловмисник знову прийшов у цей же торгівельний центр. 

"4 січня підозрюваний скористався відсутністю продавчині біля торгової точки на нульовому поверсі ТЦ у Шевченківському районі. Він викрав системний блок, навушники та особисті речі співробітників магазину. Після цього чоловік залишив торговельний центр. 5 січня охоронець ТЦ впізнав підозрюваного, коли той повернувся до центру", - йдеться в повідомленні.

Охоронець викликав поліцейських, і ті затримали 52-річного чоловіка в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу і оголосили підозру за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу (крадіжка). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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