У такий спосіб з червня по грудень минулого року він отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень.

В Одесі поліція та Служба безпеки викрили на хабарництві 31-річного командира однієї з військових частин, який вимагав у підлеглих частину бойових виплат.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Упродовж семи місяців зловмисник збирав із військовослужбовців побори. Правоохоронці встановили, що він вимагав у підлеглих 30% від додаткових грошових виплат за виконання бойових завдань, мотивуючи нібито потребами військової частини, зокрема - на ремонт техніки.

Тим, хто відмовлявся платити, посадовець погрожував створити штучні перешкоди на службі у вигляді виявлення неіснуючих недоліків у роботі, безпідставного переведення в інші підрозділи, зони бойових дій.

"У такий спосіб з червня по грудень минулого року командир отримав від особового складу понад 400 тисяч гривень. Затримали його під час отримання «данини» за грудень в розмірі 41 тисячі гривень. Слідчі провели санкціоновані обшуки в автомобілі фігуранта та за місцем його мешкання. У якості речових доказів слідчі вилучили останній протиправний грошовий побір, мобільні телефони та банківські карти зловмисника", - повідомила представниця поліції Валентина Горошко.

Наразі військового затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища). Згідно з чинним законодавством, правопорушнику загрожує 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Слідство триває.