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Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині, є поранені

Відучора Семенівка – під ворожим артилерійським вогнем. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство.

Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині, є поранені
Фото: Чернігівська ОВА

Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині. 

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОВА. 

“Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку. Троє поранених, двоє із них – госпіталізовані. Є руйнування. Усі подробиці згодом. Є загроза повторного обстрілу”, – йдеться у повідомленні. 

Згодом обласна адміністрація додала, що Семенівка перебуває під ворожим артилерійським вогнем відучора. 

Ввечері 6 січня внаслідок прильотів зайнялися житлові будинки. 

Сьогодні вранці росіяни знову атакували місто. Троє поранених. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили. 

Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців. 

Напередодні у ДПСУ заявили, що повідомлення про прорив кордону регулярною армією Росії на півночі Чернігівщини не відповідає дійсності. Натомість залишається загроза обстрілів.

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