Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині, є поранені

Відучора Семенівка – під ворожим артилерійським вогнем. Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство.

Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОВА.

“Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку. Троє поранених, двоє із них – госпіталізовані. Є руйнування. Усі подробиці згодом. Є загроза повторного обстрілу”, – йдеться у повідомленні.

Згодом обласна адміністрація додала, що Семенівка перебуває під ворожим артилерійським вогнем відучора.

Ввечері 6 січня внаслідок прильотів зайнялися житлові будинки.

Сьогодні вранці росіяни знову атакували місто. Троє поранених. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили.

Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців.

Напередодні у ДПСУ заявили, що повідомлення про прорив кордону регулярною армією Росії на півночі Чернігівщини не відповідає дійсності. Натомість залишається загроза обстрілів.