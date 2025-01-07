Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині, є поранені

Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку на Чернігівщині.
Про це повідомляє пресслужба Чернігівської ОВА.
“Сьогодні зранку ворог декілька разів обстріляв Семенівку. Троє поранених, двоє із них – госпіталізовані. Є руйнування. Усі подробиці згодом. Є загроза повторного обстрілу”, – йдеться у повідомленні.
Згодом обласна адміністрація додала, що Семенівка перебуває під ворожим артилерійським вогнем відучора.
Ввечері 6 січня внаслідок прильотів зайнялися житлові будинки.
Сьогодні вранці росіяни знову атакували місто. Троє поранених. Двоє чоловіків віком 45 та 65 років, 68-річна жінка. Двох людей ушпиталили.
Ворог поцілив по цивільній інфраструктурі. Пошкоджене підприємство. Внаслідок обстрілу також пошкоджені будівлі та домівки місцевих мешканців.
Напередодні у ДПСУ заявили, що повідомлення про прорив кордону регулярною армією Росії на півночі Чернігівщини не відповідає дійсності. Натомість залишається загроза обстрілів.