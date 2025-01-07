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Росіяни ввечері та вночі атакували Україну 38 дронами

28 дронів збили, десять – локаційно придушені. 

У ніч на 7 січня російська армія, починаючи з 19:30 6 січня, атакувала Україну 28 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами з Міллерово, Курська та Приморського-Ахтарська (Росія).

Станом на 9 годину підтвердили збиття 28 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксували, повідомили в Повітряних силах

"10 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку росії", – йдеться у повідомленні. 

28 з 38 ворожих дронів збили, 10 були локаційно подавлені
Фото: Повітряні сили в Telegram
28 з 38 ворожих дронів збили, 10 були локаційно подавлені

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

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