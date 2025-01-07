Росіяни ввечері та вночі атакували Україну 38 дронами

У ніч на 7 січня російська армія, починаючи з 19:30 6 січня, атакувала Україну 28 ударними БпЛА типу Shahed та дронами-імітаторами з Міллерово, Курська та Приморського-Ахтарська (Росія).

Станом на 9 годину підтвердили збиття 28 безпілотників у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Миколаївській, Херсонській та Кіровоградській областях. Влучань не зафіксували, повідомили в Повітряних силах.

"10 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків), три із них полетіли в напрямку росії", – йдеться у повідомленні.

Фото: Повітряні сили в Telegram 28 з 38 ворожих дронів збили, 10 були локаційно подавлені

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.