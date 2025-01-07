Сікорський: Країни Європи можуть зазнати сильного тиску, щоб досягти угоди з Росією

Голова МЗС Польщі закликав зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.

Незабаром країни Європи можуть зазнати сильного тиску, щоб досягти угоди з Росією, але потрібно зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.

Про це заявив на виступі в Парижі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Невдовзі ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб домовитися з Москвою. На яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців", - написав він у соцмережі Х.

Сікорський наголосив, що мир в Україні повинен бути на справедливих умовах.

"Україна заслуговує на мир, вона потребує миру. Але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція. Ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це заохочуватиме Росію продовжувати воювати. Натомість ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах", – йдеться у дописі.

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, неодноразово заявляв, що хоче якомога швидше припинити війну Росії проти України.

Київ наголошує, що не може погодитися з будь-якими територіальними поступками Росії чи заморожуванням конфлікту. Таке заморожування лише допоможе Росії краще підготуватися до нового нападу на Україну.

Президент Володимир Зеленський днями заявив, що перед будь-якими переговорами і домовленостями з Росією розраховує спершу домовитися з американським президентом. Він готовий умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації Трампа, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Путіна. Після цього важливо домовитися з країнами Європи, сказав Зеленський. Він підкреслив важливість того, щоб Європа "також мала голос".

На початку січня Київ планував відвідати майбутній спецпредставник Трампа по Україні, однак, він відклав візит до інавгурації президента США.