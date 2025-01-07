Сікорський: Країни Європи можуть зазнати сильного тиску, щоб досягти угоди з Росією

Незабаром країни Європи можуть зазнати сильного тиску, щоб досягти угоди з Росією, але потрібно зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах.
Про це заявив на виступі в Парижі міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Невдовзі ми можемо зіткнутися з сильним тиском, щоб домовитися з Москвою. На яку угоду може погодитися розумна Європа? Безумовно, не просту угоду, яка дозволить Москві оговтатися. Європа набагато сильніша, ніж вважають російські лідери. Росія набагато слабша, ніж думають багато європейців", - написав він у соцмережі Х.
Сікорський наголосив, що мир в Україні повинен бути на справедливих умовах.
"Україна заслуговує на мир, вона потребує миру. Але це має бути мир на справедливих умовах, а не капітуляція. Ми не повинні накладати жорсткі часові обмеження на нашу підтримку: це заохочуватиме Росію продовжувати воювати. Натомість ми повинні зробити все можливе, щоб покращити позицію Києва на майбутніх переговорах", – йдеться у дописі.
- Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, неодноразово заявляв, що хоче якомога швидше припинити війну Росії проти України.
- Київ наголошує, що не може погодитися з будь-якими територіальними поступками Росії чи заморожуванням конфлікту. Таке заморожування лише допоможе Росії краще підготуватися до нового нападу на Україну.
- Президент Володимир Зеленський днями заявив, що перед будь-якими переговорами і домовленостями з Росією розраховує спершу домовитися з американським президентом. Він готовий умовного 25 січня, тобто незадовго після інавгурації Трампа, зустрітися з ним та обговорити, як вони спроможні зупинити війну та Путіна. Після цього важливо домовитися з країнами Європи, сказав Зеленський. Він підкреслив важливість того, щоб Європа "також мала голос".
- На початку січня Київ планував відвідати майбутній спецпредставник Трампа по Україні, однак, він відклав візит до інавгурації президента США.
- З весни 2022 Україна і Росія не проводили переговорів щодо врегулювання війни. Допоки тривали переговорні раунди, Росія не припиняла чинити звірства і атакувати українські населені пункти. Останній раунд переговорів відбувся 15 квітня 2022 року, уже після відходу російських військ з Київщини та фіксації воєнних злочинів, скоєних окупантами. У проєкті, який обговорювали сторони, йшлося про те, що Україна має стати “постійно нейтральною державою, яка не братиме участі у військових блоках”, проте може вступити в ЄС. Крим та окуповані території Донецької та Луганської областей мали залишитися під фактичним контролем Росії. Країнами-гарантами мали б стати Велика Британія, Китай, Росія, США та Франція. Восени Зеленський закріпив неможливість перемовин із Путіним своїм указом.
- У лютому 2024 українська влада заговорила про можливість перемовин із росіянами, кажучи, що перемовини ці можливі тільки на умовах України, викладених в так званій Формулі миру.