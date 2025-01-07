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США звинуватили Росію у спонсоруванні обох сторін війни в Судані

Москва зацікавлена у торгівлі суданським золотом.

США звинуватили Росію у спонсоруванні обох сторін війни в Судані
Наслідки війни у Судані
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати під час засідання Ради безпеки ООН звинуватили Росію у наданні фінансової та військової допомоги обом сторонам громадянської війни у Судані - конфлікті, що призвів до найбільшого в світі вимушеного переселення людей та масштабної продовольчої кризи.

Як пише Reuters, представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Москва "прирікає цивільних, спонсоруючи обидвох супротивників". У протистоянні беруть участь збройні сили Судану та парамілітарна організація "Сили швидкої підтримки", які ведуть бойові дії з квітня 2023 року.

У листопаді Рада безпеки ООН розглянула резолюцію щодо заклику до обох сторін негайно припинити вогонь та забезпечити отримання населенням гуманітарної допомоги. 14 членів Радбезу підтримали документ, і лише Росія проголосувала проти, заблокувавши його ухвалення завдяки праву вето. 

Лінда Томас-Грінфілд переконана, що Москва грає у подвійну гру заради економічного інтересу - хоче долучитися до торгівлі суданським золотом. 

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