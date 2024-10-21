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Над Суданом збили вантажний літак, ймовірно, з росіянами на борту, - ЗМІ

Зазвичай екіпаж Іл-76 складається із п’яти осіб.

Над Суданом збили вантажний літак, ймовірно, з росіянами на борту, - ЗМІ
Судан (ілюстративне фото)
Фото: EPA/UPG

У Судані збили вантажний літак, на борту якого, ймовірно, були росіяни. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на російські державні ЗМІ і на посольство РФ в цій країні.

"Зі свого боку, посольство в контакті з суданською владою вживає всіх необхідних дій для з’ясування обставин даного інциденту. Ситуація ускладнюється тим, що зона аварії розташована в охопленому боями Дарфурі", – йдеться в повідомленні посольства.

Російське агентство ТАСС із посиланням на дипломатичне відомство заявило, що на борту, "ймовірно, перебували росіяни".

За даними порталу Sudan War Monitor, який моніторить ситуацію в Судані, сепаратисти Сил швидкого реагування помилково збили вантажний літак Іл-76 з ОАЕ. Це сталося у районі Малха у Північному Дарфурі. Ймовірно, літак перевозив зброю, що призначалася для самих RSF.

Один із членів екіпажу, як пише Sudanwarmonitor, був громадянином Росії, інший – Киргизстану. Точна кількість постраждалих та загиблих невідома. 

Аналітики зазначають, що зазвичай екіпаж Іл-76 складається із п’яти осіб.

За даними близького до силовиків російського телеграм-каналу Mash, один із загиблих – головний інженер компанії Airline Transport Incorporation FZC Віктор Гранов. Попередньо, з ним були ще кілька колег.

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