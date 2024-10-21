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Індія повернула 85 своїх громадян, завербованих Росією для війни проти України

Наразі влада працює над звільненням ще 20 громадян.

Індія повернула 85 своїх громадян, завербованих Росією для війни проти України
Фото: air-tours.ru

Індія повернула із зони бойових дій 85 своїх громадян, яких обманом змусили підписати контракт із армією Росії та відправили на війну проти України. 

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Hindustan Times.

Міністр закордонних справ Вікрам Місрі зазначив, що Індія  перебуває в "дуже тісному контакті" з міністерствами закордонних справ і оборони Росії в питаннях індійців, які були завербовані для участі в бойових діях. 

Він також зазначив, що Індія повернула останки деяких людей, які  загинули на війні.

Наразі влада працює над звільненням ще 20 громадян.

"Наскільки ми розуміємо, близько 20 осіб все ще залишаються (в російській армії, - ред.), і ми наполягаємо на тому, щоб наші партнери якнайшвидше звільнили всіх індійців, що залишилися в збройних силах Росії", - наголосив Місрі.

Очікується, що це питання  обговорюватиметься на зустрічі прем'єр-міністра Нарендри Моді і Володимира Путіна на полях саміту БРІКС. 

  • Росія збільшила залучення до окупаційних військ громадян із південних країн з поганою економічної ситуацією. Це країни Африки, Непал, Індія, Куба, Сербія та інші балканські країни. Росія обіцяла по 2000 доларів за "службу".
  • У травні в Індії заарештували чотирьох підозрюваних, які вербували чоловіків на війну з Україною. Тоді було відомо про 35 завербованих.
  • У вересні Індія повернула 45 своїх громадян, які воювали в армії Росії. Тоді повідомлялося, що ще щонайменше 50 індійців перебувають в Україні у складі російської армії. 
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